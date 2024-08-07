Fenerbahçe, Devler ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa’da Lille’e kaybetti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille'e 2-1 kaybetti. Sarı-Lacivertliler maça hızlı başladı. 6. dakikada Allan Saint-Maximin'in pasında Edin Dzeko gelişine vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 12. dakikada kalemizde golü gördük. Tiago Santos içeriye çevirdiği top kale önünde Oosterwolde'ye çarparak ağlara gitti: 1-0. 31. dakikada yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadık. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Chevalier açıyı kapatarak gole izin vermedi. 44'te Gomes'in ortasında seken topu arka direkte önünde bulan David, göğsüyle kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı. 47'de Maximin soluna çekip kaleye vurdu. Chevalier topu son anda kurtardı. 50'de Maximin'in aşırtma vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tekrar Maximin tamamladı ancak savunma gole izin vermedi. 64'te Cabella'nın ortasında Haraldsson'un kafa vuruşunu Livakovic kurtardı. 80'de İrfan Can Kahveci frikikten müthiş bir gole imza attı: 1-1. 90+1'de Zhegrova sağ çaprazdan vurdu. Savunmaya da çarpan top köşeden ağlarla buluştu: 2-1.



İRFAN'DAN YUSUF DİKEÇ POZU

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Lille maçının 70. dakikasında oyuna girdi. 10 dakika sonra frikikten müthiş bir gole imza attı. Milli oyuncu gol sonrasında 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki duruşu ile dünyaya adını duyuran Yusuf Dikeç selamını yaparak sevindi. İsveçli atlet Armand Duplantis de kazandığı yarış sonrasında Dikeç'in hareketini yapmıştı. İrfan Can Kahveci'nin attığı golden sonra yaptığı Yusuf Dikeç pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

Sarı-Lacivertliler'in Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Lugano ile oynanan iki maçta 4 gol atmıştı. Lille deplasmanında ise iki net gol kaçırdı.

SAINT MAXIMIN İLE 70 DAKİKA

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı ilk maçına çıktı. En-Nesyri ise 79. dakikada siftah yaptı. F.Bahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin dün gece ilk resmi maçına çıktı. Fransız yıldız Lille karşısında maça ilk 11'de başlarken ilk yarıda tutuk bir görüntü verdi. Fransız sol kanat oyuncusu 2. yarıda ise daha istekliydi. Fenerbahçe'nin 2. yarının başında yakaladığı tehlikeli pozisyonların başrolünde tecrübeli futbolcu vardı. Bir başka yeni transfer En-Nesyri ise 79. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu ve ilk maçına çıktı.