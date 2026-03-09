8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından Türkiye'de kadınların hem anne olabilmesi hem de çalışma hayatında kalabilmesi için yeni adımlar gündeme geliyor. Hükümet, doğum oranlarını artırırken kadınların iş hayatından kopmasını önlemek amacıyla kapsamlı bir strateji üzerinde çalışıyor. Doğum izinlerinin artırılması, ekonomik desteklerin genişletilmesi ve kadın istihdamını güçlendirecek yeni programların hayata geçirilmesi planlanıyor.
ÜÇTE BİRİ 6 AYDA İŞİ BIRAKIYOR
TAKVİM'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Nüfus Politikaları Kurulu'na sunulan araştırma, doğum sonrası kadınların iş hayatında kalma oranına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Son 10 yılda doğum yapan 2 milyon kadın üzerinde yapılan çalışmaya göre, doğum yapan her iki kadından biri bir yıl içinde işini bırakıyor.
Araştırmaya göre doğumdan sonraki ilk 6 ayda kadınların yüzde 39,9'u çalışma hayatından ayrılıyor. Başka bir ifadeyle doğum yapan her 100 kadından yaklaşık 40'ı bu süreçte işini bırakıyor. Doğumdan sonraki süreç uzadıkça işten ayrılma oranı daha da yükseliyor.
İlk 12 ayda kadınların yüzde 56,5'i, 24 ayda yüzde 68,1'i, 36 ayda ise yüzde 72,8'i iş hayatından çekiliyor.
Doğum sonrası işten ayrılan kadınların ortalama yaşının ise 30,73 olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre iş bırakmanın en önemli nedeni çocuk bakım maliyetleri ve düşük ücretler olarak öne çıkıyor.
KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI EĞİTİMLE ARTIYOR
Hanehalkı İşgücü Araştırması verileri de kadınların istihdamdaki durumuna ilişkin önemli göstergeler sunuyor. Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36,8 seviyesinde bulunuyor.
Eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların iş gücüne katılım oranı da artıyor. Lise mezunu kadınlarda iş gücüne katılım oranı yüzde 38,5 iken üniversite mezunlarında bu oran yüzde 68,7'ye yükseliyor. Aynı yaş grubundaki kadınların istihdam oranı ise yüzde 32,5 olarak hesaplanıyor.
Kadınların istihdamda yarı zamanlı çalışma oranı yüzde 18,3 olarak ölçülürken, hanesinde 3 yaşın altında çocuğu bulunan 25-49 yaş arası kadınlarda istihdam oranı yüzde 26,9 seviyesinde kalıyor. Üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı ise yüzde 21,5.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR
Doğum oranlarını artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeler kapsamında doğum izni sürelerinde önemli bir değişiklik yapılması planlanıyor. Hükümetin hazırladığı yasal düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrasında Meclis'te yasalaşması bekleniyor.
Yeni düzenlemeye göre, ister memur ister işçi olsun kadın çalışanlara verilen 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Artırılacak 8 haftalık süre doğum sonrası izin dönemine eklenecek. Ayrıca kadın çalışanlar doğuma iki hafta kalıncaya kadar çalışmaya devam edebilecek.
Babalık izninde de değişiklik yapılması planlanıyor. Mevcut uygulamada işçiler için 5 gün olan babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 güne çıkarılacak. Koruyucu aileler de aynı izin hakkından yararlanabilecek.
Öte yandan kadın konukevlerinden yararlanan ve yeterli geliri bulunmayan kadınlara, yanlarındaki çocuklarıyla birlikte harçlık verilmesi de düzenleme kapsamında yer alıyor.
DOĞUM İZNİNDE ÖDEMELER ARTACAK
Çalışan annelere doğum izni süresince son bir yıldaki kazançları üzerinden iş göremezlik ödeneği veriliyor. Meclis'e sunulan teklifin yasalaşması halinde doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte bu ödemelerde de artış olacak.
Mevcut uygulamada 112 gün üzerinden hesaplanan ve en az 82 bin 208 TL olarak ödenen annelik ödeneği, 168 gün üzerinden hesaplanacak. Bu durumda en düşük ödeme yaklaşık123 bin 312 TL'ye yükselecek.
Anne adayının maaşı arttıkça alacağı ödeme de yükseliyor.
Örneğin aylık geliri 40 bin TL olan bir anneye yaklaşık 149 bin 333 TL, 50 bin TL geliri olana 186 bin 667 TL, 70 bin TL geliri olana 261 bin 333 TL, 90 bin TL geliri olana ise yaklaşık 336 bin TL ödeme yapılacak.
|Maaş Durumu
|Eski Ödeme (112 Gün)
|Yeni Ödeme (168 Gün)
|Asgari Ücret / Alt Sınır
|82.208 TL
|123.312 TL
|40.000 TL Maaş
|99.555 TL
|149.333 TL
|50.000 TL Maaş
|124.444 TL
|186.667 TL
|70.000 TL Maaş
|174.222 TL
|261.333 TL
DOĞUM İZNİNDE İŞTEN ÇIKARILAN KADININ HAKLARI
Doğum izni sürecinde işten çıkarılan kadın çalışanların da belirli yasal hakları bulunuyor. Eğer iş sözleşmesi, tazminatsız feshi gerektiren bir nedenle sona erdirilmemiş ve çalışanın kıdemi en az bir yıl ise kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor.
Ayrıca kıdemine bağlı olarak 2 ila 8 haftalık brüt ücrettutarında ihbar tazminatı da talep edilebiliyor. İşten çıkarılan kadın çalışan bir ay içinde işe iade davası açabiliyor.
Bunun yanı sıra eşit davranma ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle dört aylık ücret tutarında tazminat talep etme hakkı da bulunuyor.
KADIN İSTİHDAMINI ARTIRACAK PROGRAMLAR GELİYOR
Hükümet, kadınların farklı sektörlerde daha fazla yer alabilmesi için yeni programları devreye almayı planlıyor. Sanayiden teknolojiye, girişimcilikten bilimsel araştırmalara kadar birçok alanda kadın istihdamını artırmaya yönelik destekler hazırlanıyor.
Türkiye genelinde kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik tematik bölgesel kalkınma programları uygulanacak. Kadın girişimcilere yönelik eğitimler, mentorluk programları ve iş birliği platformları da yaygınlaştırılacak.
Ayrıca yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için özel mentor havuzları, hızlandırıcı programlar, mikro kredi imkanları ve prototip geliştirme hibeleri kadın girişimcilerin kullanımına sunulacak.
859 BİN KADINA DOĞUM YARDIMI YAPILDI
Devletin doğum yardımı kapsamında sunduğu destekler de devam ediyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor.
İki, üç ve daha fazla çocuk için toplam 510 bin 924 çocuk adına düzenli ödeme gerçekleştirildi. Doğum yardımından bugüne kadar yararlanan kadın sayısı 859 bin 775'e ulaştı.
Bu kapsamda yapılan toplam ödeme ise 12 milyar 77 milyon TL olarak açıklandı. Doğum yardımı başvuruları e-Devlet sistemi ve "İlk Öğretmenim Ailem"mobil uygulaması üzerinden alınıyor.