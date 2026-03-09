1 Ocak 2025'ten itibaren ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL doğum yardımı veriliyor.

Doğum izninin 168 güne çıkmasıyla annelik ödeneği en az 82 bin 208 TL'den 123 bin 312 TL'ye yükselecek ve maaşa göre 336 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

Nüfus Politikaları Kurulu'nun 2 milyon kadın üzerinde yaptığı araştırmaya göre, doğum yapan kadınların yüzde 39,9'u ilk 6 ayda, yüzde 56,5'i ise ilk 12 ayda işten ayrılıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından Türkiye'de kadınların hem anne olabilmesi hem de çalışma hayatında kalabilmesi için yeni adımlar gündeme geliyor. Hükümet, doğum oranlarını artırırken kadınların iş hayatından kopmasını önlemek amacıyla kapsamlı bir strateji üzerinde çalışıyor. Doğum izinlerinin artırılması, ekonomik desteklerin genişletilmesi ve kadın istihdamını güçlendirecek yeni programların hayata geçirilmesi planlanıyor.

TAKVİM'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Nüfus Politikaları Kurulu'na sunulan araştırma, doğum sonrası kadınların iş hayatında kalma oranına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Son 10 yılda doğum yapan 2 milyon kadın üzerinde yapılan çalışmaya göre, doğum yapan her iki kadından biri bir yıl içinde işini bırakıyor.

Doğum izni süresince çalışan annelere iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Araştırmaya göre doğumdan sonraki ilk 6 ayda kadınların yüzde 39,9'u çalışma hayatından ayrılıyor. Başka bir ifadeyle doğum yapan her 100 kadından yaklaşık 40'ı bu süreçte işini bırakıyor. Doğumdan sonraki süreç uzadıkça işten ayrılma oranı daha da yükseliyor.

İlk 12 ayda kadınların yüzde 56,5'i, 24 ayda yüzde 68,1'i, 36 ayda ise yüzde 72,8'i iş hayatından çekiliyor.

Doğum sonrası işten ayrılan kadınların ortalama yaşının ise 30,73 olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre iş bırakmanın en önemli nedeni çocuk bakım maliyetleri ve düşük ücretler olarak öne çıkıyor.