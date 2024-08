Belediyelerin borcu 6 adımda tahsil edilecek!

PRİM BORCU NASIL TAHAKKUK EDİYOR?

Yasa gereği ay içinde çalışan personelin SGK'ya bildirimleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile takip eden ayın 26'sına kadar yapılıyor. Yapılan bildirimlere göre tahakkuk eden primlerin, ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar, ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14'ü ne kadar ödenmesi gerekiyor.



SÜRESİNDE ÖDENMEYEN BORÇLAR İÇİN MÜEYYİDE VAR MI?

SGK'nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılıyor. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanıyor.



BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN Mİ TAHSİL EDİLİYOR?

Borçlar genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesinti yapılarak tahsil ediliyor. Ancak kesinti oranı belediyelerin genel bütçe paylarının yüzde 40'ını geçemiyor. (Yapılandırma kapsamında borç yoksa bu oran yüzde 35).



BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN BORCU GENEL BÜTÇE GELİRLERİNDEN TAHSİL EDİLEBİLİR Mİ?

Belediye şirketleri genel bütçe vergi gelirlerinden tahsil edilme yönteminin dışındadır. SGK, belediye şirketleriyle şirket gelirleri üzerinde prim ödeme müzakeresi yürütüyor.



KAÇ AYA KADAR YAPILANDIRMA İMKANI SUNULUYOR?

Çıkarılan yapılandırma kanunlarında, tüm belediyelere özel sektöre kıyasla büyük ayrıcalıklar tanındı ve 120 ay vade ile taksit imkânı sağlandı.



KAÇ TAKSİT İMKANI VAR?

SGK'ya olan borçlarını peşin ödeme imkânı olmayan veya ödeme güçlüğü içerisinde bulunan belediyeler ve şirketleri bu borçlarını 36 aya kadar taksitler halinde ödeyebiliyor.



BORÇLAR GAYRİMENKULLERİN DEVRİ YÖNTEMİ İLE ÖDENEBİLİR Mİ?

Belediyelerin prim borçlarına karşılık gayrimenkul teklifleri SGK tarafından değerlendiriliyor ve uygun görülenler prim borçlarına karşılık alınabiliyor.



BELEDİYELERE AİT ŞİRKETLERİN BORÇLARINDAN BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU BULUNMAKTA MI?

Belediyelere ait şirketler Türk Ticaret Kanunu'na göre kuruluyor. Ancak yüzde 50 ve daha fazlası belediyelere ait olan şirketlerin yönetiminde belediye tüzel kişiliğinin bulunması ya da limited şirkette hissedar olmasından dolayı şirketin SGK'ya olan prim borçlarından belediye de sorumlu.



BELEDİYE BAŞKANININ SORUMLULUĞU BULUNUYOR MU?

Borçlardan dolayı belediye tüzel kişiliği ile beraber müştereken ve müteselsilen sorumludur.



İŞTE İZLENECEK YOLLAR

- SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİM BORÇLARI İÇİN HANGİ YOL İZLENİYOR?

Prim borçları için şu 6 basamaklı yöntem izleniyor:

- İl müdürlükleri aracılığıyla iletişim kurularak belediyelerin bilgilendirilmesi sağlanıyor.

- Takibe geçilen borç ödeme emri gönderilmek suretiyle belediyelerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

- Ödeme emrine itiraz yoksa tebliğ edilen borcun ödenmesi ve mal bildiriminde bulunulması gerekiyor.

- Tebliğ edilen ve itiraz edilmeyen borç ödenmez ise SGK cebri icra yöntemleri ile alacağın tahsilatına başlıyor.

- Borç defaten ödenmezse tecil talebi ile taksitlendirilebiliyor.

- Satış kabiliyeti olan gayrimenkuller SGK'ya takas olarak teklif edilerek borç ödemesi yapılabiliyor.

