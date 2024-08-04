Uzmanlar yorumladı: Gram altın 3 bin TL seviyesini görebilir!

Altın fiyatları, son ayların en hareketli haftalarından birini geride bıraktı. Gram altın geçen hafta %3,10 yükselerek 2607 TL'den kapanış gerçekleştirdi. Ons altın %2,40 artarak 2442 dolara yükseldi. En sert hareketler haftanın son işlem gününde gerçekleşirken; gram altın 2643 TL ile yeni rekor seviyesini gördü. Ons altın ise 2477 doları test ederek, tarihî zirve seviyelere oldukça yaklaştı. Geçen hafta Orta Doğu'da jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi ve bunların hâlâ devam ediyor olması, altın fiyatlarında güvenli liman alımlarını artırdı. Bu arada ABD'de geçen hafta, istihdam piyasası ve imalat sanayiine dair veriler beklentilerin de altında kaldı. Bunun üzerine birçok yabancı yatırım bankası, FED'den bu yıl faiz indirimi tahminini 2'den 3'e çıkardı. Eylülde 0,50 puanlık faiz indirimi bile fiyatlamalara dahil oldu.

UZMANLAR YORUMLADI

Analistler, yabancı kurumların 2024 sonunda, 2750 dolar gibi bir ortalama fiyata işaret ettiğini belirterek, "Bu ihtimal halinde gram altında da 3000 TL seviyesi görülebilir. Bundan sonraki süreçte ons altında 2390 dolar ve gram altında 2515 TL taban olabilir. Onsta 2480 dolar ve gramda 2640 TL dirençlerinin aşılması halinde altının yolu açılabilir" dedi.



BORSADA SATICILI HAFTA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,84 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.415,62, en yüksek 10.880,04 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,80 ile Kontrolmatik Teknoloji oldu. Kontrolmatik Teknoloji'yi, yüzde 9,14 ile Limak Doğu Anadolu Çimento, yüzde 8,35 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,78 ile Arçelik, yüzde 12,01 ile Agrotech Teknoloji ve yüzde 10,73 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.



ALTINDA 2024 BEKLENTİLERİ

Yabancı kuruluşların yıl sonu tahminleri:



- JP MORGAN: 2500 dolar

- UBS BANK: 2600 dolar

- GOLDMAN SACHS: 2700 dolar

- BANK OF AMERICA: 3000 dolar

- CITI BANK: 3000 dolar