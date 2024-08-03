Portekizli yıldız Gedson Fernandes driplingleriyle pozisyon hazırlayacak

Beşiktaş'ta tüm gözler bugün Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline çevrildi. Siyah-Beyazlılar'da bu maçın kilit oyuncularından birinin Portekizli yıldız colması bekleniyor. Yıldız futbolcunun hem savunmada hem de hücumdaki temposuna güvenen Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un 25 yaşındaki yıldızdan orta sahada kapacağı toplarda çabukluğunu kullanarak yapacağı driplinglerle Rafa Silva, Semih ya da İmmobile'ye pozisyon hazırlamasını istediği öğrenildi. Mücadeleci yapısı ve süratiyle dikkat çeken yıldız futbolcunun Galatasaray karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

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