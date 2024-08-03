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Otellerin 'indirim' söylemleri yalan çıktı!

Yaz sezonuyla birlikte fahiş fiyat uygulayan oteller boş kalınca ‘indirim yapıyoruz’ duyurularına başlamıştı. Oysa fiyatlar değişmedi. Şimdi ‘Eylül’de gelin’ diyorlar.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Otellerin ’indirim’ söylemleri yalan çıktı!

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Yaz aylarıyla birlikte fiyatlarını fahiş şekilde artıran otellerin 'indirim' söylemleri de yalan çıktı. Yüksek kar hırsıyla fiyatları şişiren turizm tesisleri yabancı turisti kaçırırken yerli turisti de küstürdü. Vatandaşlar daha ucuz olan Yunan adalarını tercih etmeye başlayınca oteller boş kaldı. Ege sahillerindeki oteller bu kez 'indirim yapıyoruz' demeye başladı, ancak bu da doğru çıkmadı. Tüm otellerde fiyatlar değişmezken fahiş rakamlar istenmeye devam ediliyor.

'EYLÜL'DE GELİN'
Fiyatları şişirmeye devam eden oteller ve turizm tesisleri şimdi de Eylül'de indirim yapacaklarını söylemeye başladı. Yüksek sezonda bile yerli turisti çekemeyen oteller okulların açılacağı dönemde sözde indirim yapmaya hazırlanıyor. TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, "Aynı fiyata yurt dışında tatil yapmak isteyenler Yunan adalarını tercih ediyor. Eskiden bu makas daha açıktı. Eylül ayı ile birlikte ülkemizde fiyatlarda minimum yüzde 15-20 düşüş yaşanacak. Tatil yapmak isteyenler bu fırsatı değerlendirebilir" dedi. Meriç, 2025 yılında hedeflerin şaşacağı bir yıl olabileceğini belirterek, "Şimdiden önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

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