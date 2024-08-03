Defne Samyeli kendini eleştirdi | Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisine bakın ne dedi?

Defne Samyeli, Kaan Ölker'in programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalar yapan Defne Samyeli, geçmişte yaşadığı olaylarla ilgili sessizliğini bozdu. Samyeli'ye, geçtiğimiz yıllarda Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla kendisini aldatması üzerine haftalarca konuşulan 'Konduramadım' açıklamasını Kaan Ölker yayında hatırlatınca, Samyeli şunları söyledi ve özeleştiri yaptı: "Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu... Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!"

EX'TEN NEXT OLMAZ!

Samyeli, yayında "Sizin için ex'ten next olur mu?" sorusuna "Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin, tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil" dedi. Samyeli, ayrıldığı ve noktaladığı ilişkilerin üzerine o kişilerin yeni başlayan aşklarıyla ilgili yapılan haberlerde sürekli isminin gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu ise şöyle dile getirdi: "Bitmiş, sonlanmış, herkes kendi yoluna gitmiş. Artık temcit pilavı gibi oldu. Sanki iki kişi birbirinin listesine giriyormuş gibi anılıyor. Yaşanan aşkı da küçültüyor bu durum."