Abdullah Avcı transfer istiyor: İki bölgeye takviye yapmaya çalışılıyor

Trabzonspor ile Ruzomberok arasında oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle iki bölge için transfer beklentisi içerisinde. Sol stoper ve forvet hattına yapılması muhtemel transferleri Rapid Wien ile oynanacak olan maça yetiştirilmeye çalışılacak. Forvet bölgesi için görüşülen oyunculardan Weghorst ile anlaşan ancak kulübü Burnley ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor, Onuachu için teklif ettiği 7 milyon Euro'ya da olumsuz yanıt aldı. Trabzonspor'un yeni bir teklif yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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