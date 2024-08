Trabzonspor’da Okay Yokuşlu dönemi! Sözleşmeye imzalar atıldı!

Trabzonspor, 3+1 yıllık anlaşma sağladığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile sözleşme imzaladı. Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Yokuşlu ise şunları kaydetti: "Tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim. Sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri gelmişim gibi hissettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz" Okay Yokuşlu 35 numaralı formayı giyecek.

