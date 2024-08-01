Filede rakip Dominik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Başkent Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak. Sakatlığı geçen Zehra Güneş de bugünki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. C Grubu'nda yer alan Sultanlar, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

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