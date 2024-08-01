Fenerbahçe’de Fred’in kabusu! Lugano maçında oynayacak mı ?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu eleyen Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor. İsviçre ekibi ile yapılan maçın ilk yarısında sakatlanan ve oyundan çıkan Brezilyalı yıldızdan kötü haber geldi. MR'ı çekilen Fred'le ilgili yapılan açıklamada, "Fred'in Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcu sahalardan en az 1 ay uzak kalacak ve Lille ile oynanacak 3. ön eleme turu maçlarını kaçıracak. Geçen sezon de iki kez ciddi sakatlık yaşayan Fred tam 19 maçta forma giyememişti. Kariyeri boyunca devamlılığı ile ön plana çıkan 31 yaşındaki futbolcu Manchester United ile geçirdiği 8 yıl boyunca yalnızca 2 kez sakatlanmış ve 7 maçta oynayamamıştı. Fred'le ilgili yaşanan bu sıkıntılı süreç sonrasında Fenerbahçe'nin transfer planlamasında değişim yaşanabileceği belirtiliyor.

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