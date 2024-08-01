Fenerbahçe Lauriente’yi istedi | Açıklama geldi

Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Armand Lauriente ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, "Armand Lauriente için Marsilya'nın teması var ama ilk gelen takımlardan biri Jose Mourinho ile birlikte Fenerbahçe oldu. Ancak elbette Lauriente'nin de değerini düşünmeliyiz. 15 veya 20 milyon Euro" ifadesini kullandı. Allan Saint Maximin sonrası bir kanat oyuncusu daha alabileceği konuşulan Sarı-Lacivertliler'in tekrar Lauriente için devreye girip girmeyeceği merak konusu.

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