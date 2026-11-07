Macron'a Paris banliyölerinde gizli sığınak iddiası: Fransa'da isyan ve tahliye alarmı

Fransa'da son dönemde artan sokak protestoları, genel grevler ve Elysee Sarayı çevresindeki güvenlik önlemleri gündemdeki yerini korurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine bir sığınak hazırladığı iddia edildi.

Macron'a banliyöde sığınak iddiası. Fotoğraf: Reuters

BANLİYÖDE SIĞINAK İDDİASI

Daily Mail'in yeni yayımlanan bir kitaba dayandırdığı haberde, Fransa'da öfkeli protestocuların Elysee Sarayı'nı hedef alması veya sarayın kuşatılması durumunda Macron'un güvenli bir şekilde tahliye edilmesi veya saklanması için Paris banliyölerinde gizli bir sığınağın bulunduğu öne sürüldü.

Fransa'da artan hayat pahalılığı, kamu hizmetlerindeki kesintiler ve ekonomik hoşnutsuzluklar nedeniyle patlak veren gösteriler sırasında, olası bir isyan veya saray baskını senaryosuna karşı Paris banliyölerinde gizli bir sığınak hazır tutulduğu iddia ediliyor.

Fransa genelinde düzenlenen kitlesel eylemler, sarı yeleklilerin yeniden sokaklara inmesi ve şiddet olaylarının tırmanması, Cumhurbaşkanlığı çevresindeki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına yol açmıştı. Kitapta yer alan bu iddia, Elysee Sarayı'ndaki güvenlik protokollerinin ne denli kritik bir boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.



Fransız sendikaları ve öğrenci grupları bugün yeni bir protesto günü için sokaklara çıkmaya hazırlanırken, Sarı Yelekliler hareketi yetkililerin yasaklamasına rağmen Paris merkezinde ayrı bir gösteri düzenlemeyi planlıyor.