Macron'a Paris banliyölerinde gizli sığınak iddiası: Fransa'da isyan ve tahliye alarmı
Fransa'da artan protestolar ve olası bir saray baskını senaryosuna karşı Paris banliyölerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için gizli bir sığınak hazır tutulduğu iddia edildi. 2018'deki Sarı Yelekli ayaklanmasından ders çıkaran yetkililerin, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde tırmanan toplumsal huzursuzluk ve olası isyan riskine karşı geniş çaplı güvenlik ve tahliye planları devreye soktuğu belirtiliyor.
Fransa'da son dönemde artan sokak protestoları, genel grevler ve Elysee Sarayı çevresindeki güvenlik önlemleri gündemdeki yerini korurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine bir sığınak hazırladığı iddia edildi.
BANLİYÖDE SIĞINAK İDDİASI
Daily Mail'in yeni yayımlanan bir kitaba dayandırdığı haberde, Fransa'da öfkeli protestocuların Elysee Sarayı'nı hedef alması veya sarayın kuşatılması durumunda Macron'un güvenli bir şekilde tahliye edilmesi veya saklanması için Paris banliyölerinde gizli bir sığınağın bulunduğu öne sürüldü.
Fransa'da artan hayat pahalılığı, kamu hizmetlerindeki kesintiler ve ekonomik hoşnutsuzluklar nedeniyle patlak veren gösteriler sırasında, olası bir isyan veya saray baskını senaryosuna karşı Paris banliyölerinde gizli bir sığınak hazır tutulduğu iddia ediliyor.
Fransa genelinde düzenlenen kitlesel eylemler, sarı yeleklilerin yeniden sokaklara inmesi ve şiddet olaylarının tırmanması, Cumhurbaşkanlığı çevresindeki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına yol açmıştı. Kitapta yer alan bu iddia, Elysee Sarayı'ndaki güvenlik protokollerinin ne denli kritik bir boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.
Fransız sendikaları ve öğrenci grupları bugün yeni bir protesto günü için sokaklara çıkmaya hazırlanırken, Sarı Yelekliler hareketi yetkililerin yasaklamasına rağmen Paris merkezinde ayrı bir gösteri düzenlemeyi planlıyor.
2018'DEKİ AYAKLANMADAN SONRA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Sığınak hazırlıklarının, 2018 yılındaki Sarı Yelekli ayaklanması sırasında Sayın Macron'un Le Puy-en-Velay ziyareti esnasında saldırıya uğramasından tetiklendiği söyleniyor.
Kitabın yazarlardan biri France Inter'e yaptığı açıklamada, yaşanan huzursuzluk sırasında "Hükümetin titrediğini" ifade etti.
TAHLİYE PLANLARI DA YAPILDI
Kitapta, Fransız yetkililerin bir Fransız hükümetini deviren Şubat 1934 ayaklanmalarından dersler çıkardığı ve ciddi bir toplumsal huzursuzluk durumunda cumhurbaşkanını tahliye etme planlarını değerlendirmeye başladığı iddia ediliyor.
LE PEN PANİĞİ
Yazarlar, yetkililerin Marine Le Pen'in Aşırı Sağcı Ulusal Birlik partisi zaferinin, radikal sol aktivistlerin, gençlerin ve kırsaldaki militanların sonucu protesto etmek için sokaklara dökülmesiyle "üçüncü bir tur" protestoları ateşlemesinden korktuğunu belirtiyor. Ayrıca, mevcut kamuoyu yoklamalarının cumhurbaşkanlığı ikinci turuna kalabileceğini gösterdiği aşırı solcu Jean-Luc Mélenchon'un kazanmasının, polis teşkilatı içinden bir "pasif direnişi" tetikleyebileceğini iddia ediyorlar.
Üst düzey kaynaklarla görüştükten sonra yazarlar, Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure'un bir ayaklanma riskine karşı hazırlık yapmaya odaklanan bir dizi toplantı düzenlediğini söylüyor.
İSTİHBARAT VE POLİS ALARMDA
Bu sırada Fransız dış istihbarat teşkilatı, olası bir seçim müdahalesi senaryosu üzerinde tatbikatlar gerçekleştirdi. Paris'te polis, felç edici bir siber saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olmak amacıyla tüm bir günü akıllı telefonlar olmadan çalışarak geçirdi.