Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e uzanan saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

BULUŞMANIN ARDINDAN SALDIRI ZİNCİRİ BAŞLADI

Zanlı, ertesi gün Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile buluştu. Üç kişiyi tarla bakma bahanesiyle Ayazini köyü kırsalına götüren Özdemir'in, burada çıkan tartışmanın ardından ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

İlk saldırının ardından kaçan şüpheli, güzergâhı boyunca araçları silah zoruyla alarak yoluna devam etti. Farklı noktalardaki saldırılarda Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen ile öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir de yaşamını yitirdi. Mustafa Köse ve Sevgi Postalcı ise yaralandı.

KAÇIŞI ESKİŞEHİR'DE SON BULDU

Kaçarken kendisini bazı kişilere görevli veya MİT personeli olarak tanıttığı belirtilen Özdemir, kullandığı araçlardan birinin çamura saplanmasının ardından başka bir otomobille yoluna devam etti.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yakalanan ve daha sonra tutuklanan zanlı, ifadesinde saldırıları alkolün etkisi altında gerçekleştirdiğini ileri sürerek pişman olduğunu söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN