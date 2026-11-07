8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir katliam öncesi eski eşini aramış: Başım belaya girecek
Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında 8 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırı zincirinde tutuklanan Arif Sefa Özdemir’in, olay günü eski eşine açtığı telefonun ayrıntıları ortaya çıktı. Özdemir’in, Manisa’da yaşayan eski eşine “Afyon’a çocukların başına gel, benim başım belaya girecek” dediği öğrenildi. Zanlı, savcılık ifadesinde bu sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Afyonkarahisar'da başlayıp Eskişehir'e uzanan cinayet ve araç gaspı zincirine ilişkin soruşturmada, şüpheli Arif Sefa Özdemir'in saldırılardan önce yaptığı bir telefon görüşmesi dikkat çekti.
Özdemir'in ifadesine göre, 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında eski eşi Kevser Solmaz ile yaptığı görüşmede gündem çocuklarıydı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan eski eşini arayan Özdemir, Afyonkarahisar'a gelmesini istedi.
TELEFONDA ÇOCUKLARINI İŞARET ETTİ
Zanlının, görüşmede eski eşine "Afyon'a çocukların başına gel, benim başım belaya girecek" dediği belirtildi.
Solmaz'ın, düşüneceğini ve kendisine haber vereceğini söylemesi üzerine Özdemir'in "Sen bilirsin" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.
Saldırılardan önce gerçekleşen bu konuşmanın ne anlama geldiği, savcılıktaki sorgusunda zanlıya soruldu.
SAVCILIKTA O SÖZLERİ AÇIKLADI
Özdemir, biçerdöver alışverişinden kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle Noman Toprak ile arasında büyük bir sorun çıkacağını düşündüğünü ileri sürdü. Eski eşini de çocuklarını güvenceye almak amacıyla aradığını savundu.
Zanlının bu beyanı, saldırılardan önceki saatlerde yaşananlara ilişkin soruşturma kapsamında ortaya çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.
BOŞANDILAR, AYNI EVDE YAŞAMAYI SÜRDÜRDÜLER
İfadesinde aile hayatına ilişkin bilgi de veren Özdemir, Mayıs 2025'te resmen boşandıklarını, ancak Şubat 2026'ya kadar eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam ettiklerini anlattı.
Eski eşinin daha sonra Salihli'deki ailesinin yanına yerleştiğini belirten zanlı, ayrı yaşamalarına rağmen telefonla görüşmeyi sürdürdüklerini söyledi.
BİR GECE ÖNCE YEMEK İÇİN ÇAĞIRMIŞ
Özdemir'in anlatımına göre, Noman Toprak ile arasındaki gerilim olaydan bir gece önce yapılan telefon görüşmesinde büyüdü.
4 Kasım saat 22.30 sıralarındaki konuşmada kendi mikrofonunu kapattığını söyleyen zanlı, karşı taraftan kendisine yönelik küfürlü sözler duyduğunu ve senetlerin bankaya verilmesinin konuşulduğunu iddia etti.
Yaklaşık 15 dakika sonra yeniden aradığını belirten Özdemir, "Yemeği evde mi hazırlatayım yoksa restoranda mı?" diyerek Toprak ve beraberindekileri Gazlıgöl'e davet ettiğini anlattı.
BULUŞMANIN ARDINDAN SALDIRI ZİNCİRİ BAŞLADI
Zanlı, ertesi gün Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile buluştu. Üç kişiyi tarla bakma bahanesiyle Ayazini köyü kırsalına götüren Özdemir'in, burada çıkan tartışmanın ardından ateş açarak öldürdüğü belirtildi.
İlk saldırının ardından kaçan şüpheli, güzergâhı boyunca araçları silah zoruyla alarak yoluna devam etti. Farklı noktalardaki saldırılarda Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen ile öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir de yaşamını yitirdi. Mustafa Köse ve Sevgi Postalcı ise yaralandı.
KAÇIŞI ESKİŞEHİR'DE SON BULDU
Kaçarken kendisini bazı kişilere görevli veya MİT personeli olarak tanıttığı belirtilen Özdemir, kullandığı araçlardan birinin çamura saplanmasının ardından başka bir otomobille yoluna devam etti.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince yakalanan ve daha sonra tutuklanan zanlı, ifadesinde saldırıları alkolün etkisi altında gerçekleştirdiğini ileri sürerek pişman olduğunu söyledi.