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8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir katliam öncesi eski eşini aramış: Başım belaya girecek

Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında 8 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırı zincirinde tutuklanan Arif Sefa Özdemir’in, olay günü eski eşine açtığı telefonun ayrıntıları ortaya çıktı. Özdemir’in, Manisa’da yaşayan eski eşine “Afyon’a çocukların başına gel, benim başım belaya girecek” dediği öğrenildi. Zanlı, savcılık ifadesinde bu sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

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8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir katliam öncesi eski eşini aramış: Başım belaya girecek

Afyonkarahisar'da başlayıp Eskişehir'e uzanan cinayet ve araç gaspı zincirine ilişkin soruşturmada, şüpheli Arif Sefa Özdemir'in saldırılardan önce yaptığı bir telefon görüşmesi dikkat çekti.

Özdemir'in ifadesine göre, 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında eski eşi Kevser Solmaz ile yaptığı görüşmede gündem çocuklarıydı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan eski eşini arayan Özdemir, Afyonkarahisar'a gelmesini istedi.

Arif Sefa Özdemir eski eşine “Çocukların başına gel” diyerek seslenmiş.Arif Sefa Özdemir eski eşine “Çocukların başına gel” diyerek seslenmiş.

TELEFONDA ÇOCUKLARINI İŞARET ETTİ

Zanlının, görüşmede eski eşine "Afyon'a çocukların başına gel, benim başım belaya girecek" dediği belirtildi.

Solmaz'ın, düşüneceğini ve kendisine haber vereceğini söylemesi üzerine Özdemir'in "Sen bilirsin" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

Saldırılardan önce gerçekleşen bu konuşmanın ne anlama geldiği, savcılıktaki sorgusunda zanlıya soruldu.

8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir katliam öncesi eski eşini aramış.8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir katliam öncesi eski eşini aramış.

SAVCILIKTA O SÖZLERİ AÇIKLADI

Özdemir, biçerdöver alışverişinden kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle Noman Toprak ile arasında büyük bir sorun çıkacağını düşündüğünü ileri sürdü. Eski eşini de çocuklarını güvenceye almak amacıyla aradığını savundu.

Zanlının bu beyanı, saldırılardan önceki saatlerde yaşananlara ilişkin soruşturma kapsamında ortaya çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.

Zanlı, savcılık ifadesinde eski eşine yaptığı çağrının gerekçesini anlattı.Zanlı, savcılık ifadesinde eski eşine yaptığı çağrının gerekçesini anlattı.

BOŞANDILAR, AYNI EVDE YAŞAMAYI SÜRDÜRDÜLER

İfadesinde aile hayatına ilişkin bilgi de veren Özdemir, Mayıs 2025'te resmen boşandıklarını, ancak Şubat 2026'ya kadar eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam ettiklerini anlattı.

Eski eşinin daha sonra Salihli'deki ailesinin yanına yerleştiğini belirten zanlı, ayrı yaşamalarına rağmen telefonla görüşmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Özdemir, öldürülen üç kişiyi olaydan bir gece önce yemek için Gazlıgöl’e çağırdığını söyledi.Özdemir, öldürülen üç kişiyi olaydan bir gece önce yemek için Gazlıgöl’e çağırdığını söyledi.

BİR GECE ÖNCE YEMEK İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Özdemir'in anlatımına göre, Noman Toprak ile arasındaki gerilim olaydan bir gece önce yapılan telefon görüşmesinde büyüdü.

4 Kasım saat 22.30 sıralarındaki konuşmada kendi mikrofonunu kapattığını söyleyen zanlı, karşı taraftan kendisine yönelik küfürlü sözler duyduğunu ve senetlerin bankaya verilmesinin konuşulduğunu iddia etti.

Yaklaşık 15 dakika sonra yeniden aradığını belirten Özdemir, "Yemeği evde mi hazırlatayım yoksa restoranda mı?" diyerek Toprak ve beraberindekileri Gazlıgöl'e davet ettiğini anlattı.

Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e uzanan saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e uzanan saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

BULUŞMANIN ARDINDAN SALDIRI ZİNCİRİ BAŞLADI

Zanlı, ertesi gün Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile buluştu. Üç kişiyi tarla bakma bahanesiyle Ayazini köyü kırsalına götüren Özdemir'in, burada çıkan tartışmanın ardından ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

İlk saldırının ardından kaçan şüpheli, güzergâhı boyunca araçları silah zoruyla alarak yoluna devam etti. Farklı noktalardaki saldırılarda Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen ile öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir de yaşamını yitirdi. Mustafa Köse ve Sevgi Postalcı ise yaralandı.

KAÇIŞI ESKİŞEHİR'DE SON BULDU

Kaçarken kendisini bazı kişilere görevli veya MİT personeli olarak tanıttığı belirtilen Özdemir, kullandığı araçlardan birinin çamura saplanmasının ardından başka bir otomobille yoluna devam etti.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yakalanan ve daha sonra tutuklanan zanlı, ifadesinde saldırıları alkolün etkisi altında gerçekleştirdiğini ileri sürerek pişman olduğunu söyledi.

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