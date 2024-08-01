6 numara sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe’den flaş hamle | Guido Rodriguez teması!

Lugano maçlarında orta alanda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lille eşleşmesi öncesi 6 numara takviyesi için girişimlere hız veren yönetim, taraftarları heyecanlandıracak bir hamle yaptı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-Lacivertliler son olarak La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen ve şu anda boşta olan Guido Rodriguez'in menajeriyle temasa geçti. Çok sayıda talibi olan Arjantinli yıldıza resmi teklif yapıldığı ve yanıt beklendiği öğrenildi.

MAAŞ İSTEĞİ YÜKSEK

Alınan bilgilere göre Guido Rodriguez'in menajeri 4 yıllık sözleşme ve imza parası ile beraber yıllık 7 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirme konusunda oldukça istekli olduğu ve pazarlıkların önümüzdeki günlerde süreceği ifade edildi. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki futbolcu, Copa America'da şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kadrosunda yer alıyordu.

GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI

6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Guido Rodriguez, Betis formasıyla 173 maçta görev yaparken 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon La Liga'da 24 maçta oynayan Arjantinli yıldız 1850 dakika sahada kaldı ve rakip ağlara 2 gol bıraktı.



LILLE MAÇINA RUMEN HAKEM

Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçta Rumen Istvan Kovacs düdük çalacak. Kadıköy'dei rövanşta ise İspanyol Maria Sanchez görev alacak. Kovacs, Euro 2024'te Çekya maçımızı yönetmiş ve çıkardığı 11 sarı kartla tepki toplamıştı.