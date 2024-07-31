Jose Mourinho’dan ilk Kadıköy galibiyeti: Hayatta kalmayı başardık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1'lik Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Mükemmel senaryo, bütün oyuncuların ilk günden bizimle olması olurdu. Bu şartlar altında çalışmak zor. Oyuncuların hepsi farklı durumda oluyor. Benim yapabileceğim tek şey, onları tebrik etmek. Ferdi, sadece 5-6 idman yaptı ama 80 dakika oynadı. Maçın zor olacağını biliyordum, dün hayatta kalmalıyız demiştim. Rakibimiz iyi bir takım bize zorluk yaşattılar. Sakin kaldık. 1-1'den sonra her şey bizim elimizdeydi, zorluk yaşamadık. Turu geçtik ve hayatta kalmayı başardık" ifadelerini kullandı.

ARTIK LILLE'İ KONUŞABİLİRİZ

Mourıiho, Lille eşleşmesi ile ilgili de "Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Yarın havuz başında güneş altında biraz vakit geçirdikten sonra Lille için çalışmaya başlayacağız" dedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçelı taraftarlar, bu sezonki ilk resmi maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamını dolduran Sarı-Lacivertli taraftarlar, 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

FERDİ YİNE KANATTA BAŞLADI

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ilk maçın ikinci yarısında yaptığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nu yine sol kanatta oynattı. Yıldız futbolcu oyunda kaldığı 83 dakika boyunca etkili bir performans ortaya koydu.