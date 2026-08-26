18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi! Fenerbahçe Lyon'u 2-1 yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Lyon'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibini Vedat Muriqi ve Archie Brown'un golleriyle 2-1 yenip 18 yıl sonra Devler Ligi biletini aldı. Kanarya, Galatasaray ile birlikte turnuvada ülkemiz adına yarışacak. İşte atılan goller ve yaşananlar...
Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Lyon ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Kanarya, Fransa'daki rövanşa çok etkili başladı.
24'te Vedat Muriqi ile 1-0 öne geçti. 28'de Archie Brown ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.
İkinci yarıda Malick Fofana farkı bire indirdi ancak geri kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele 2-1 bitti.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri 27 Ağustos'ta çekilecek kurayla birlikte belli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1' Maç başladı
İlk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.
5' Fenerbahçe etkili başladı
Fenerbahçe ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, rakip yarı alanda birkaç kez etkili atak geliştirdi.
8' Ederson gole izin vermedi
Lyon atağında Fofana, sol çaprazdan uzak mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson topu kornere çelerek gole izin vermedi.
13' Oğuz Aydın kaleyi yokladı
Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına giren Oğuz Aydın, sağ ayağıyla kaleyi düşündü ancak top kaleci Greif'te kaldı.
16' Lyon etkili geldi
Lyon sağ kanattan tehlike yarattı. Savunma arkasına sarkan Maitland-Niles, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abner'in dokunuşunda top yandan auta çıktı.
19' Fenerbahçe gole yaklaştı
Fenerbahçe, Archie Brown ile gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın ile paslaşan Brown, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Greif son anda topu kornere çeldi.
19' Oğuz'un korneri direkten döndü
Fenerbahçe kullanılan kornerde bir kez daha tehlike yarattı. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Oğuz Aydın, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Direkt kaleye yönelen top üst direkten oyun alanına döndü.
24' GOL | Lyon 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda kaleci Greif topu çıkardı.
Pozisyonu takip eden Kosovalı golcü, dönen topa bir kez daha vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
GOOOLLL! Vedat Muriç! Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/wpnDb8kmO4— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026
28' GOL | Lyon 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Archie Brown'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan kornerde Mason Greenwood, sol ayağıyla ceza sahasına ortasını yaptı.
Arka direkte iyi pozisyon alan Brown kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
GOOOLLL! Archie Brown! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda deplasmanda farkı 2'ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/2PBXaQ003c— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026
36' Fenerbahçe direğe takıldı
Lyon'un sol kanattan kullandığı kornerin ardından ön direkte Fenerbahçe savunmasından ters bir vuruş geldi. Kaleye yönelen top direkten oyun alanına döndü.
İlk yarı sonucu | Lyon 0-2 Fenerbahçe
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Archie Brown'ın golleriyle soyunma odasına avantajlı gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46' İkinci yarı başladı
Fransa'da ikinci yarı başladı.
50' Openda gole yaklaştı
Lyon sol kanattan etkili geldi. Fofana'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Openda topa dokundu. Meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
56' Oğuz Aydın üçüncü gole yaklaştı
Fenerbahçe hızlı hücumda üçüncü gole yaklaştı. Guendouzi'nin uzun pasına hareketlenen Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.
58' Ederson gole izin vermedi
Lyon, Openda ile tehlike yarattı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yapan Openda'nın şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak topu kurtardı.
61' GOL | Lyon 1-2 Fenerbahçe
Lyon, Fofana'nın golüyle farkı bire indirdi. Maitland-Niles'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bulunan Fofana, sol ayağıyla tek dokunuş yaptı.
Uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
Malick Fofana'nın golüyle Lyon farkı 1'e indirdi.
Malick Fofana'nın golüyle Lyon farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/cv1PtVAOp2— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026
76' Lyon'un golü iptal edildi
Lyon beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Boudache, üst üste çalımlarla ceza sahasına yöneldi. Skriniar'ın müdahalesi sonrası top ceza sahası yayı üzerine düştü.
Tolisso'nun sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Ederson uzanarak topu sağ çapraza sektirdi. Brown topu kontrol etmek isterken Athekame baskı yaparak araya girdi. Sağ çapraza açılan topa Boudache sol ayağının içiyle vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.
Ancak VAR incelemesinin ardından gol öncesinde Brown'a faul yapıldığı tespit edildi ve Lyon'un golü iptal edildi.
80' Fenerbahçe'de iki değişiklik
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Mason Greenwood oyundan çıktı. İrfan Can Kahveci ile Romelu Lukaku mücadeleye dahil oldu.
90' Maçın sonuna 6 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
Maç sonucu | Lyon 1-2 Fenerbahçe
Son düdük çaldı ve karşılaşma sona erdi. Fenerbahçe, Lyon deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN LYON KARŞISINDAKİ 11'İ
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 zorunlu değişiklik yaptı.
Fenerbahçe'de kaleyi Ederson korurken savunma hattında Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown görev aldı.
Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi forma giyerken hücum hattında Mason Greenwood, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın yer aldı. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muriqi görev yaptı.
FORMASYON DEĞİŞMEDİ
İsmail Kartal, Olimpik Lyon deplasmanında oyun formasyonunda değişikliğe gitmedi.
Sezon başından bu yana takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya süren deneyimli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğunda da aynı formasyonu tercih etti.
İsmail Yüksek ile orta alanın kalabalık tutulması ihtimaline rağmen Kartal, tercihini mevcut sistemden yana kullandı.
TALISCA İLK 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Olimpik Lyon karşısında yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Süper Lig'de son oynanan Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Talisca, Marco Asensio'nun yokluğunda forvet arkasında görevlendirildi.
SOL KANATTA TERCİH OĞUZ AYDIN
İsmail Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda sol kanatta Oğuz Aydın'a şans verdi. Deneyimli teknik adam, Dorgeles Nene ile Oğuz Aydın arasındaki tercihinde milli futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürdü. Bu sezon yalnızca Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın, Avrupa kupalarında ise ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu mücadelede forma giyemedi.
TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe taraftarları, Olimpik Lyon deplasmanında takımlarına destek verdi.
Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Fransa'ya gelen sarı-lacivertli taraftarlar, yüksek güvenlik tedbirleri nedeniyle münferit olarak stada alınmadı.
Belirlenen bölgede toplanan taraftarlar, otobüslerle güvenlik eşliğinde stada getirildi. Fenerbahçeliler, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurarak tezahüratlarla takımlarına destek oldu.