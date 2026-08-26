18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi! Fenerbahçe Lyon'u 2-1 yendi

İkinci yarıda Malick Fofana farkı bire indirdi ancak geri kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele 2-1 bitti.

24'te Vedat Muriqi ile 1-0 öne geçti. 28'de Archie Brown ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Lyon ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Kanarya, Fransa'daki rövanşa çok etkili başladı.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi maçta öne geçirdi

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1' Maç başladı

İlk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

5' Fenerbahçe etkili başladı

Fenerbahçe ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, rakip yarı alanda birkaç kez etkili atak geliştirdi.

8' Ederson gole izin vermedi

Lyon atağında Fofana, sol çaprazdan uzak mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson topu kornere çelerek gole izin vermedi.

13' Oğuz Aydın kaleyi yokladı

Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına giren Oğuz Aydın, sağ ayağıyla kaleyi düşündü ancak top kaleci Greif'te kaldı.

16' Lyon etkili geldi

Lyon sağ kanattan tehlike yarattı. Savunma arkasına sarkan Maitland-Niles, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abner'in dokunuşunda top yandan auta çıktı.

19' Fenerbahçe gole yaklaştı

Fenerbahçe, Archie Brown ile gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın ile paslaşan Brown, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Greif son anda topu kornere çeldi.

19' Oğuz'un korneri direkten döndü

Fenerbahçe kullanılan kornerde bir kez daha tehlike yarattı. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Oğuz Aydın, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Direkt kaleye yönelen top üst direkten oyun alanına döndü.

24' GOL | Lyon 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda kaleci Greif topu çıkardı.

Pozisyonu takip eden Kosovalı golcü, dönen topa bir kez daha vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

GOOOLLL! Vedat Muriç! Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/wpnDb8kmO4 — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

28' GOL | Lyon 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Archie Brown'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan kornerde Mason Greenwood, sol ayağıyla ceza sahasına ortasını yaptı.

Arka direkte iyi pozisyon alan Brown kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

GOOOLLL! Archie Brown! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda deplasmanda farkı 2'ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/2PBXaQ003c — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

36' Fenerbahçe direğe takıldı

Lyon'un sol kanattan kullandığı kornerin ardından ön direkte Fenerbahçe savunmasından ters bir vuruş geldi. Kaleye yönelen top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı sonucu | Lyon 0-2 Fenerbahçe

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Archie Brown'ın golleriyle soyunma odasına avantajlı gitti.