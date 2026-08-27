Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni dönem için hedef büyütüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat öncülüğünde 200 kişilik Türk iş dünyası heyeti Şam'a çıkarma yaptı. Türk heyeti, Şam'da 63. Şam Uluslararası Fuarı'na katıldı. Heyet, Halep'te Şeyh Neccar Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret edecek ve sahadaki üretim ve yatırım imkânlarını yerinde görecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam ziyareti kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla düzenlenen "Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri" toplantısında konuştu. Bolat, dünya ekonomisinin ve ticaretinin jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve büyük ekonomiler arasındaki ticaret savaşları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, bölgesel iş birliğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Merkez bankaları arasındaki iş birliğinin sürdüğünü ve Türk bankalarının Suriye'de kuruluşu konusunda olumlu gelişmeler beklediklerini aktaran Bolat, sınır illeri ile ticaret ve sanayi odaları arasındaki iş birliklerinin de hız kazandığını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında Şam'da temaslarda bulundu. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) KAPI YIL SONUNDA AÇILIYOR Bakan Bolat, iki ülke arasındaki kurumsal adımlara değinerek, Gümrük İş Birliği Anlaşması'nın imzalandığını ve iş birliği komitesinin kurulduğunu hatırlattı. Bolat, bu yıl sonuna kadar Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda Suriye tarafından söz aldıklarını belirterek, "Bu hem Suriye'ye yeni bir giriş kapısı hem de Irak'a ve Körfez'e transit ticaret anlamında çok olumlu bir adım olacak." şeklinde konuştu. Geçen yıl Suriye'de 8 fuara katıldıklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti: "2026'da da 8 fuara iştirak ediyoruz. Gelecek ay, eylülde yapılacak olan 'Suriye'nin Yeniden İnşası, İmarı Fuarı'nda da TOKİ başta olmak üzere Türk inşaat ve yapı malzemeleri firmaları geniş katılımla yer alacak." BAĞLAR GÜÇLENİYOR Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam temasları kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile de görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracak adımları ele aldıklarını anlatan Bolat, "Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık. Nisanda gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Suriye JETCO Toplantısı'nda mutabakata vardığımız hususların takipçisi olmaya ve bunları somut sonuçlara dönüştürmeye yönelik irademizi bir kez daha teyit ettik. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarını karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz." dedi.