PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hande Soral'dan Bensu Soral'a bebek çağrısı!

Son dönemde bebek istedikleri konuşulan Bensu Soral ve Hakan Baş çiftine Soral’ın ablası Hande Soral’dan ilk yorum geldi. Hande Soral, “Bir yeğenim olmasını çok isterim ama zamanını Bensu bilir” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
Hande Soral’dan Bensu Soral’a bebek çağrısı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Musiki Eğitim Vakfı, Türk müziğinin öncü isimlerinden, yaylı tamburun mucidi ve virtüözü Tanburi Cemil Bey'i, önceki Pazar günü Büyükada Taş Mektep'te düzenlediği özel bir konserle andı.

Etkinlik için Taş Mektep'e gelenler arasında Hande Soral da vardı. Gazeteciler ile sohbet eden Soral, "Sırf bu konser için Paris'ten geliyorum. Eve bile uğramadan geldim. Ben musiki ile büyüdüm. Bizim evimizde kendimi bildim bileli musiki çalar. Kahvaltıyı bile Türk müziği eşliğinde yaparız" dedi. Oğlu Ali hakkında da konuşan Soral, "Benim oğlum çok anneci... Eteklerimde yaşıyor. Bence İsmail'e benzediği yerler de var ama geneli dayıya benziyor. Bensu'ya da benzediği yerleri var mesela saçları" diyerek oğlundan da bahsetti.

DOĞRU ZAMANI BİLİRLER
Bu esnada Hakan Baş ile evliliği devam eden kardeşi Bensu Soral hakkında, "Bir yeğeniniz olsun ister misiniz?" sorusuna kardeşi Hande Soral, "Ben tabii ki çok isterim, bir yeğenim olsun ama bunu Bensu'ya sormanız gerekiyor. Herhalde onlar doğru zamanı daha iyi bilirler" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı! Kanunda hangi maddeler var?
SGK yol haritasını çizdi! 96 milyarlık borç nasıl tahsil edilecek?
Türk Telekom
EYT’yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları...
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin Lugano maçında oynayacak mı?
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’dan yeni skandal: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın çağrısı!
Hande Soral’dan kardeşi Bensu Soral’a bebek çağrısı: Teyze olmayı çok isterim
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki Son Akşam Yemeği skandalına sanat yönetmeninden geri vites: Hz. İsa değil pagan şenliği
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin
CHP Mavi Vatan’a hakarete arka çıktı! Deniz Yücel fena patladı... Doğu Akdeniz’de 4 yıldır sondaj yok yalanına ’Abdülhamid Han’ tokadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber’de merak edilen soruyu yanıtladı: TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı | Cenaze programı belli oldu
SON DAKİKA