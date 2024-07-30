Hande Soral’dan Bensu Soral’a bebek çağrısı!

Musiki Eğitim Vakfı, Türk müziğinin öncü isimlerinden, yaylı tamburun mucidi ve virtüözü Tanburi Cemil Bey'i, önceki Pazar günü Büyükada Taş Mektep'te düzenlediği özel bir konserle andı.

Etkinlik için Taş Mektep'e gelenler arasında Hande Soral da vardı. Gazeteciler ile sohbet eden Soral, "Sırf bu konser için Paris'ten geliyorum. Eve bile uğramadan geldim. Ben musiki ile büyüdüm. Bizim evimizde kendimi bildim bileli musiki çalar. Kahvaltıyı bile Türk müziği eşliğinde yaparız" dedi. Oğlu Ali hakkında da konuşan Soral, "Benim oğlum çok anneci... Eteklerimde yaşıyor. Bence İsmail'e benzediği yerler de var ama geneli dayıya benziyor. Bensu'ya da benzediği yerleri var mesela saçları" diyerek oğlundan da bahsetti.

DOĞRU ZAMANI BİLİRLER

Bu esnada Hakan Baş ile evliliği devam eden kardeşi Bensu Soral hakkında, "Bir yeğeniniz olsun ister misiniz?" sorusuna kardeşi Hande Soral, "Ben tabii ki çok isterim, bir yeğenim olsun ama bunu Bensu'ya sormanız gerekiyor. Herhalde onlar doğru zamanı daha iyi bilirler" dedi.