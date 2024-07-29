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Wesley'de sona doğru: Jose Mourinho onay verdi! Fenerbahçe kanat transferini bitirmeye hazırlanıyor

Güney Amerikalılar, Fenerbahçe’nin kanat transferinde mutlu sona çok yakın olduğunu duyurdu. Kanarya’nın, Corinthians’ın yıldızı Wesley Teixeira’yı açıklamaya hazırlandığı yazıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Wesley’de sona doğru: Jose Mourinho onay verdi! Fenerbahçe kanat transferini bitirmeye hazırlanıyor

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Teknik heyetin raporu doğrultusunda alternatifli bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda görüşmeler yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı. Kanat takviyesi planlayan Kanarya'nın Wesley'de karar kıldığı belirlendi.

TRANSFERİ ARTIK ÇOK YAKIN
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Lacivertli ekibe transferinin çok yakın olduğunu iddia etti. Nicola, Fenerbahçeli yöneticilerin, Corinthians ile pazarlık yaptığını ve yakın zamanda bu transferin açıklanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Ayrıca Güney Amerika'dan gelen son haberlere göre; Kanarya, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen futbolcuyu da transfere ikna etti.

GELECEK VADEDEN YILDIZ
Ülkesinde gelecek vadeden ve büyük patlama yapacağı konuşulan Wesley Teixeira'ya 10 milyon Euro değer biçiliyor. 1.80 boyundaki genç yıldızın, kulübü Corinthians ile de 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 96 mücadeleye çıkan ve Jose Mourinho'nun da transferine onay verdiği Wesley, 10 gol attı ve 6 da gol pası verdi. Futbolcu, yüksek top tekniği, oyun görüşü ve süratiyle de dikkati çekiyor.

DİŞLİ BİR RAKİP: WEST HAM
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Wesley Teixiera için bir iddia ortaya attı. Söz konusu iddiaya göre; İngiliz ekibi West Ham United, Wesley için Corinthians'a 18 milyon Euro artı 3 milyon Euro da bonus içeren bir teklif sundu. Görüşmelerin devam ettiği de hatırlatıldı.

9 GOLDE PAYI VAR
Wesley Teixeira, geçen sezon 40 maça çıktı. 5 gol atan kanat oyuncusu, 4 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti.

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