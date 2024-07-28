Tarihe geçen başarı: Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemeler, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapıldı. Olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer aldı ve bugünkü finalde yarışmaya hak kazandı. Tarhan, olimpiyatlarda bu disiplininde finale yükselen ilk Türk sporcu olmayı da başardı. Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali, bugün TSİ 13.00'te başlayacak. Aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Şimal Yılmaz ise 557 puanla müsabakayı 42. sırada tamamladı. Sıralamada ilk 8'e giremeyen Şimal, finale kalamadı. Erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde ise ülkemizi temsil eden sporcularımızdan İsmail Keleş 577 puanla 10., Yusuf Dikeç ise 576 puanla 13. sırayı aldı ve ilk 8 sporcunun yer alacağı finale yükselemedi.

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