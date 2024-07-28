Salih Yıldız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalyayı ıskaladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, beşinci oldu. Champ de Mars Arena'daki judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi wazaari puanıyla yendikten sonra çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaştı. Salih Yıldız, dünya 2 numarasını da mağlup edip yarı finale çıktı. Milli sporcu, yarı finalde Fransız Luka Mkheidze ise kaybetti. Ay-yıldızlı sporcu, bronz madalya için Japon Ryuju Nagayama ile karşılaştı ve ne yazık ki kaybederek beşinci oldu.

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