Neslihan Atagül’den esprili paylaşım: 2-B’den Neslihan | Kadir Doğulu’dan yanıt gecikmedi

2016 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir beraberliği olan Neslihan Atagül'ün son paylaşımına eşi Doğulu kayıtsız kalamadı. Kadir Doğulu'nun eşinin paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Atagül ile Doğulu, geçtiğimiz haftalarda 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından son olarak resim yaparken bir fotoğrafını "2-B sınıfından Neslihan arkadaşımız motor becerilerini geliştiriyor" notuyla paylaştı. Eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Kadir Doğulu ise esprili bir yorumla Atagül'e aşkını gözler önüne serdi. Doğulu, eşinin fotoğrafına "Merhaba 2-B'den Neslihan, ben 4-D'den Kadiy, senden hoşlanıyorum, benimle çıkar mısın? Evet mi, hayır mı?" yorumunu yaptı. Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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