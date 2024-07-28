Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Rafael Cemo Çetin’in aşk pozu!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yüzü aşktan yana gülmüyordu. İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evleneceği konuşulan Deniz, sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi noktalamıştı. Daha sonra oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile doludizgin bir aşka yelken açan Deniz'in yüzü bu ilişkiden yana da gülmemiş ve aşka kapılarını kapatmıştı. Güzel oyuncu, bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'le bir beraberlik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen ünlü çiftten, yan yana ilk kare geldi. Rafael Cemo Çetin aşkını tüm sosyal medyaya duyurdu. İlişkilerini gözler önünde yaşayan çiftten Çetin, aylar sonra aşka geldi ve sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Yan yana yürürken çekilmiş bir karelerini yayınlayan Cemo Çetin'in o gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Saniyeler içerisinde fotoğrafa yorum yağdı. Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde Rafael Çetin ile ilişkisinin nasıl gittiği sorusuna gülümseyerek "Her şey çok güzel gidiyor" diyerek yanıt vermişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN