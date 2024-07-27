Yeni gözde Yiğit Fidan! | Büyük kulüpler onun peşinde!

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da geçen sezon 39 maça çıkan ve 2 gol atan 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan, alacaklarını alamadığı için sözleşmesini feshederek 2 ay önce takımdan ayrıldı. Genç futbolcu transferin gözdesi oldu. U19 Milli Takımı ile son olarak Norveç'te ter döken futbolcunun, Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu öğrenildi. Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi ekiplerin transfer listesinde yer alan Yiğit'in, milli takım dönüşü geleceği ile ilgili net kararını vereceği belirtildi.

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