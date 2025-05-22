Zeka var mantık yok! ChatGPT bu soruların hala doğru yanıtlayamıyor: Yapay zekanın öncüsünden dikkat çeken açıklama

ChatGPT bilmeceyi hatalı cevapladı

Geoffrey Hinton, ChatGPT'ye şu basit bilmeceyi yöneltti:

"Sally'nin üç erkek kardeşi var. Erkek kardeşlerinin her birinin iki kız kardeşi var. Sally'nin kaç kız kardeşi var?"

Doğru cevap: Bir (Sally'nin kendisi ve bir kız kardeşi, üç erkek kardeşin her biri için iki kız kardeş eder). Ancak ChatGPT, soruya yanlış cevap verdi ve iki kız kardeş olduğunu belirtti. Bu küçük gibi görünen hata, aslında yapay zekanın temel mantıksal çıkarımlarda dahi zorlandığını gösteriyor.