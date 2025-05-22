Zeka var mantık yok! ChatGPT bu soruların hala doğru yanıtlayamıyor: Yapay zekanın öncüsünden dikkat çeken açıklama
Yapay zeka teknolojilerinin geldiği nokta birçok alanda insanı hayran bırakacak seviyede olsa da basit mantık sorularında yapılan hatalar hala tartışma konusu. ChatGPT'nin zaman zaman hatalı yanıtlar verdiği ve güncel bilgileri her zaman doğru şekilde aktaramadığı açıkça görülüyor. İşte konuyla ilgili yapay zekanın öncülerinden cevap geldi…
Giriş Tarihi: 22.05.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 13:18