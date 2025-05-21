ASUS’tan yapay zekaya tam donanım!

ASUS, Computex 2025 fuarında yapay zekâ alanındaki önemli gelişmelerini ve bu alandaki geniş kapsamlı çözümlerini duyurdu.

Bu ekosistem, donanım, yazılım ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde entegre eden, çeşitli kurumsal yapay zekâ iş yükleri için yapay zekânın geliştirilmesini ve dağıtımını destekleyen ölçeklenebilir bulut ve güçlü şirket içi çözümlerini kapsayan güçlü yapay zekâ altyapısı ile destekleniyor. ASUS, yapay zekâya yönelik bütünsel yaklaşımını daha da ileri taşıyarak, Workspace AI, Industrial AI, Everyday AI, Creator AI ve Healthcare AI gibi önemli segmentlere stratejik olarak uyarlanmış, akıllı uç ve IoT çözümlerinden oluşan geniş bir portföy sundu. Bu, ASUS'un yapay zekânın inanılmaz olasılıklarını yaygın bir gerçeklik haline getirme yolculuğunda bir sonraki adımı oluşturuyor.

VERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER

Bu iddialı vizyon doğrultusunda ASUS, veri odaklı sürdürülebilirliğe ve dijital dönüşüme derinden bağlı kalarak, yapay zekâ destekli analizlerle desteklenen ASUS Karbon Veri Yönetim Platformu'nun geliştirilmesine öncülük etti. Platform, şirketin iştirakleri ve tedarik zinciri genelinde karbon emisyonlarının daha sıkı izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak için dijital teknolojilerden ve yapay zekâdan yararlanıyor. Stratejik çift bulut mimarisi üzerinde çalışan ASUS, üçüncü taraflarca kararlaştırılan prosedürlerle (AUP) doğrulamanmış verimli veri toplama yöntemlerini benimseyerek veri doğruluğunu garanti altına alıyor.

NVIDIA KURUMSAL YAPAY ZEKâ FABRİKASI

ASUS, modern yapay zekâ sistemlerinin işlem gücü taleplerini karşılamak için tasarlanmış güçlü yapay zekâ sunucu serisini sergiledi. NVIDIA GB300 NVL72 platformuyla güçlendirilen ASUS AI POD fuarda ilgi odağı oldu. NVIDIA HGX B300 ile donatılan ASUS XA NB3I-E12, yapay zekâ için son derece yüksek FLOPS değeriyle ve 2.3 TB'lık yüksek bant genişliğine sahip HBM3e belleğiyle çığır açan performans sunarak büyük modeller için daha hızlı eğitim ve çıkarım olanağı sağlıyor.