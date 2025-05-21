Logitech’le baharın renkleri aksesuarlarla çalışma alanlarına taşınıyor

Baharın canlı enerjisi sadece doğayı değil, çalışma alanlarını da etkisi altına alıyor. Logitech'in renkli ve fonksiyonel koleksiyonları POP Icon Combo ve Pebble 2 Combo, çalışma ortamlarına ferahlık, stil ve konfor katıyor. POP Icon Combo; pudra pembe-beyaz, turuncu-beyaz ve grafit-yeşil gibi dikkat çekici renk kombinasyonlarıyla ofis masalarına baharın enerjisini getiriyor. POP Keys klavye, yüzde 90'a kadar azaltılmış tıklama sesi sunarken yumuşak bir yazım deneyimi sağlıyor. POP Mouse, SmartWheel kaydırma teknolojisi ile hassas ve sessiz bir kullanım sunuyor. Üç farklı renk alternatifi bulunan Pebble 2 Combo koleksiyonu, sade estetiği ve taşınabilirliğiyle öne çıkıyor. Sessiz klavye ve mouse yapısı, özellikle paylaşımlı ofislerde fark edilmeden çalışma imkânı sunuyor. Klavyede yer alan yeni nesil kısayol tuşları ile emoji menüsü, ekran görüntüsü alma ve medya kontrol fonksiyonlarına hızlı erişim sağlanıyor. POP Icon Combo ve Pebble 2 Combo, Logi Options+ yazılımı ile kişiselleştirilebiliyor. Kullanıcılar sık kullandıkları uygulama ve komutları tek tuşla erişilebilir hale getirebiliyor.

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