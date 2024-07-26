Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovak ekibi Ruzomberok’u deplasmanda mağlup etti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşılaştı. 10. dakikada Hladik'in şutunu ve 18'de Lavrincik'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 41'de Tucny'nin şutunu yine Uğurcan Çakır kurtardı.

MAÇ HARİKA GOLLE KAPANDI

53. dakikada Bardhi'nin şutu üst ağlarda kaldı. 56'da bu kez Visca denedi ama olmadı. 64'te Gerec'in yakın mesafeden şutunu kaleci Uğurcan çıkardı. 66'da Maly'nin kale ağzından vuruşunda yine milli file bekçisi başarılı oldu. 80. dakikada Bod'un sol ayakla vuruşu uzak direkten oyun alanına döndü. 83'te Gerec'in şutu savunmadan geri geldi. 90+1'de Cihan Çanak Orsic'in pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Cihan sol ayağıyla nefis bir gol atarak maçın sonucunu belirledi: 0-2.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

5 bin kişilik MFK Ruzomberok Stadyumu'nda Türk taraftarlar Trabzonspor'u yalnız bırakmadı. Bordo-Mavili takıma büyük destek veren taraftarların maç boyu sesleri ev sahibi ekibin seyircilerini bastırdı. Trabzonspor'u destekleyen taraftarların arasında farklı Türk takımlarını giyenler de vardı.



RÖVANŞ HAFTAYA

Trabzonspor'un Ruzomberok'u ağırlayacağı maç 1 Ağustos Perşembe günü 20.30'da Papara Park'ta olacak.