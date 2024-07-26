Tete resmen Pana’da

Galatasaray, performansıyla beklentilerin altında kalan Brezilyalı oyuncusu Tete'nin Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu. Bu transfer karşılığında Cimbom'un kasasına 4 milyon 750 bin Euro gireceği ifade edildi. Geçen sezon 4+1 yıllığına G.Saray'a katılan Tete, toplamda 45 maça çıktı. 3 gol atan futbolcu, 6 da asist katkısı sağladı. G.Saray, futbolcu için bir teşekkür mesajı yayınladı. Panathinaikos ise 10 numaralı formayı teslim ettiği yeni transferi Tete'yi UEFA kadrosuna yazdığını resmen duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN