Natan atağı: Beşiktaş aradığı stoperi İtalya’da buldu

Transfer çalışmaları doğrultusunda savunma hattındaki eksikleri gidermek için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Natan Bernardo de Souza'yı gözüne kestirdi. 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Siyah-Beyazlı kurmayların resmi teklif hazırlığında olduğu belirlendi.

VERONA'NIN TEKLİFİNE RET

İtalya'dan gelen son haberlere göre; sol stoper ve sol bek de oynayabilen Natan'a Verona'nın da talip olduğu ifade edildi. Napoli'de 1.2 milyon Euro gelir elde eden oyuncunun satışına teknik direktör Antonio Conte'nin onay vermediği ve Verona'nın teklifinin geri çevrildiği bildirildi. Beşiktaş ise Natan için şartları zorlayacak. 2028'e kadar kontratı bulunan futbolcuya 12 milyon Euro değer biçiliyor. Daha önce Bragantino ve Flamengo'da da oynayan futbolcu kariyerinde şu ana kadar 145 maça çıkarken, 4 gol attı ve 3 de asist üretti.