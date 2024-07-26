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Depay bombası: Galatasaray boşta olan Hollandalı yıldızın peşinde!

Sarı-Kırmızılar, son olarak Atletico Madrid’te forma giyen 30 yaşındaki kanat forvet Memphis Depay ile görüşüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Depay bombası: Galatasaray boşta olan Hollandalı yıldızın peşinde!

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Kopenhag'dan Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray için şimdi de Memphis Depay iddiası ortaya atıldı.

INTER DE DEVREDE
İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, Memphis Depay transferi için büyük uğraş veriyor. Haberde Hollandalı yıldız Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı. Yine haberde Memphis Depay'ın maaş talebinden de bahsedildi. Buna göre Hollandalı futbolcu, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon Euro talep ediyor. Inter'in 2 hafta içinde hücumda yer açması ve Depay'ın Galatasaray'la anlaşamaması halinde oyuncunun İtalyan deviyle söz kesebileceği vurgulandı. Geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid ile toplam 31 maça çıkıp 1205 dakika süre alan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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