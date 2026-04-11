İddialar, ABD ve İran heyetlerinin kalıcı barış için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüştüğü gün ortaya çıktı.

İstihbarat raporlarına göre Çin, silah sevkiyatının menşeini gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden transfer gerçekleştirmeyi planlıyor.

ABD istihbarat birimleri, Çin'in önümüzdeki birkaç hafta içinde İran'a yeni hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığını iddia etti. CNN'in konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Pekin yönetimi bu sevkiyatı gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden bir rota izlemeyi planlıyor.

Uzmanlar, Tahran'ın ABD ile sağlanan hassas ateşkes sürecini, hava savunma ağını güçlendirmek ve envanterini yenilemek için bir fırsat olarak gördüğünü belirtiyor.

İstihbarat raporlarına göre teslim edilecek silahlar arasında, omuzdan ateşlenen hava savunma füzeleri (MANPADS) bulunuyor. Bu sistemler, özellikle alçak uçuş yapan ABD askeri uçakları için ciddi bir "asimetrik tehdit" oluşturma kapasitesine sahip.

Pakistan'da müzakere hazırlıkları

ÇİN'DEN TAM TEŞEKKÜLLÜ TRANSFER İDDİASI

İstihbarat verileri, Çin'in bu silahları doğrudan göndermek yerine, menşeini gizlemek amacıyla sevkiyatı aracı ülkeler üzerinden gerçekleştirmeyi planladığını öne sürüyor. Bugüne kadar Çinli şirketler İran'a "çift kullanımlı" yani hem sivil hem askeri teknolojiler sağlamakla suçlanıyordu. Ancak doğrudan tam teşekküllü bir silah sisteminin Çin devleti eliyle transfer edilmesi, Pekin'in çatışmadaki rolünün ciddi şekilde tırmanması anlamına geliyor.

ÇİN'DEN SERT YALANLAMA

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü iddiaları reddederek "Çin, çatışmanın hiçbir tarafına silah sağlamamıştır. Bu bilgiler gerçek dışıdır" açıklamasında bulundu. Sözcü, ABD'yi "temelsiz suçlamalar ve sansasyonel iddialarla gerilimi tırmandırmak yerine, barışa katkı sağlamaya" çağırdı.