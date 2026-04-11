CANLI YAYIN
Geri

Gizli sevkiyat iddiası: ABD’den Çin’e “İran’a silah” suçlaması

ABD istihbaratı, Çin’in önümüzdeki haftalarda İran’a üçüncü ülkeler üzerinden gizli hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığını öne sürdü. İddialara göre sevkiyat kapsamında özellikle alçak uçuş yapan uçaklar için tehdit oluşturan MANPADS sistemleri yer alıyor. Pekin yönetimi suçlamaları kesin bir dille reddederken ABD iddiasının zamanlaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
  • ABD istihbarat birimleri, Çin'in önümüzdeki haftalarda İran'a omuzdan atılan füzeler dahil yeni hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığını iddia etti.
  • İstihbarat raporlarına göre Çin, silah sevkiyatının menşeini gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden transfer gerçekleştirmeyi planlıyor.
  • Çin'in Washington Büyükelçiliği iddiaları reddederek çatışmanın hiçbir tarafına silah sağlamadıklarını açıkladı.
  • İddialar, ABD ve İran heyetlerinin kalıcı barış için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüştüğü gün ortaya çıktı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

ABD istihbarat birimleri, Çin'in önümüzdeki birkaç hafta içinde İran'a yeni hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığını iddia etti. CNN'in konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Pekin yönetimi bu sevkiyatı gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden bir rota izlemeyi planlıyor.

Pakistan'da müzakere hazırlıkları

ASİMETRİK TEHDİT HAZIRLIĞI

İstihbarat raporlarına göre teslim edilecek silahlar arasında, omuzdan ateşlenen hava savunma füzeleri (MANPADS) bulunuyor. Bu sistemler, özellikle alçak uçuş yapan ABD askeri uçakları için ciddi bir "asimetrik tehdit" oluşturma kapasitesine sahip.

Uzmanlar, Tahran'ın ABD ile sağlanan hassas ateşkes sürecini, hava savunma ağını güçlendirmek ve envanterini yenilemek için bir fırsat olarak gördüğünü belirtiyor.

ÇİN'DEN TAM TEŞEKKÜLLÜ TRANSFER İDDİASI

İstihbarat verileri, Çin'in bu silahları doğrudan göndermek yerine, menşeini gizlemek amacıyla sevkiyatı aracı ülkeler üzerinden gerçekleştirmeyi planladığını öne sürüyor. Bugüne kadar Çinli şirketler İran'a "çift kullanımlı" yani hem sivil hem askeri teknolojiler sağlamakla suçlanıyordu. Ancak doğrudan tam teşekküllü bir silah sisteminin Çin devleti eliyle transfer edilmesi, Pekin'in çatışmadaki rolünün ciddi şekilde tırmanması anlamına geliyor.

ÇİN'DEN SERT YALANLAMA

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü iddiaları reddederek "Çin, çatışmanın hiçbir tarafına silah sağlamamıştır. Bu bilgiler gerçek dışıdır" açıklamasında bulundu. Sözcü, ABD'yi "temelsiz suçlamalar ve sansasyonel iddialarla gerilimi tırmandırmak yerine, barışa katkı sağlamaya" çağırdı.

RAPORUN ZAMANLAMASI MANİDAR

Söz konusu rapor, ABD ve İran heyetlerinin savaşı kalıcı olarak sona erdirmek amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldiği gün ortaya çıktı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ay Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi planlanıyor. Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran'a silah sağlayan ülkelere %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

Dünyanın gözü bu müzakerede: Heyetler İslamabada geldi

Tarihi görev tamamlandı: Artemis 2 mürettebatı Dünya'ya döndü
SONRAKİ HABER

Tarihi görev tamamlandı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler