İstanbul'da günlük su tüketimi 2 milyon 925 bin metreküp olarak ölçülürken bu miktarın 595 bin metreküpü barajlardan, 2 milyon 330 bin metreküpü Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden sağlandı.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 267,28 milyon metreküp su alınırken içme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı 300 milyon 47 bin metreküp olarak hesaplandı.

İstanbul'un yıllık su ihtiyacı 1,5 milyar metreküp civarında olurken barajların tamamı dolu olsa bile 800 milyon metreküp su depolanabiliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 70,05 olarak ölçüldü.

Barajlarda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 389,88 kilogram oldu. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 606,19 milyon metreküp olarak kaydedildi.

