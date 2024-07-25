Galatasaray sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı! Elias Jelert’i 4 yıllığına kadrosuna kattı

Galatasaray sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Aslan Kopenhag'dan Danimarkalı Elias Jelert'i transfer etti. Sarı-Kırmızılı takımın Danimarka ekibine bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 11 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

BUGÜN GELİYOR

Aslan'ın 4 yıllığına renklerine bağladığı 21 yaşındaki yıldızın bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Jelert, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak. Genç futbolcu, Galatasaray'dan yıllık 650 bin Euro kazanacak. Kopenhag da yaptığı açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş.'den yenilenmiş bir teklif alınmış ve bu teklif kabul edilmiştir" ifadeleriyle transferi duyurdu.

97 MAÇTA GÖREV ALDI

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen genç sağ bek çıktığı 97 maçta 1 gol, 6 asiste imza attı.