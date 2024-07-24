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Trippier bombası

Aslan, İngiliz ekibi Newcastle United’da forma giyen Kieran Trippier’i gündemine aldı. Ada basını, “Şu anda Trippier için en ciddi aday G.Saray” yorumunu yaptı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Trippier bombası

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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sağ bek mevkisi için tartışılmayacak bir futbolcuyu almak için harekete geçti. Cimbom, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

HEDEF ISIM TRIPPIER
İngıilere'den gelen son haberlere göre; Guela Doue transferini kapatan ve Elias Jelert için de Kopenhag ile dirsek temasını sürdüren Galatasaray, Newcastle United'da oynayan Kieran Trippier'e kancayı taktı. Ada ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Avrupa'dan başka kulüplerin de talip olduğu 33 yaşındaki futbolcu için Cimbom'un en ciddi aday olduğu ifade edildi. Ayrıca Trippier'in de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu ve Aslan'a sıcak bakabileceği belirtildi.

12 GOLE KATKI SAĞLADI
2021'den beri Newcastle'da oynayan Trippier, geçen sezon 39 maçta 1 gol, 11 de asist üretti. Daha önce Atletico Madrid, Tottenham, Burnley, Manchester City ve Barnsley'de oynayan yıldızın değeri ise 10 milyon Euro.

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