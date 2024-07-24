Trippier bombası

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sağ bek mevkisi için tartışılmayacak bir futbolcuyu almak için harekete geçti. Cimbom, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

HEDEF ISIM TRIPPIER

İngıilere'den gelen son haberlere göre; Guela Doue transferini kapatan ve Elias Jelert için de Kopenhag ile dirsek temasını sürdüren Galatasaray, Newcastle United'da oynayan Kieran Trippier'e kancayı taktı. Ada ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Avrupa'dan başka kulüplerin de talip olduğu 33 yaşındaki futbolcu için Cimbom'un en ciddi aday olduğu ifade edildi. Ayrıca Trippier'in de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu ve Aslan'a sıcak bakabileceği belirtildi.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

2021'den beri Newcastle'da oynayan Trippier, geçen sezon 39 maçta 1 gol, 11 de asist üretti. Daha önce Atletico Madrid, Tottenham, Burnley, Manchester City ve Barnsley'de oynayan yıldızın değeri ise 10 milyon Euro.