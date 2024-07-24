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Para değil heyecanı seçti

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Para değil heyecanı seçti

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Fırtına, uzun uğraşlar sonucunda Atletico Madrid'de oynayan tecrübeli futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllığına anlaştı. Bugün Türkiye'ye gelecek olan yıldız futbolcunun, Arabistan'dan kendisine gelen teklifleri reddetmesi dikkat çekiyor. 33 yaşındaki oyuncunun, "Heyecan ve yarışmak istiyorum" diyerek tercihini Fırtına'dan yana kullandı. Ayrıca Savic, Abdullah Avcı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı'nın Savic'e, "Savunmadaki liderim sen olacaksın. Oyun aklına ve tecrübene ihtiyaç duyuyoruz" dediği öğrenildi. Karadağlı stoper, Atletico Madrid ile sezon başı kampına katıldığı için fiziksel olarak hazır bir şekilde Trabzon'a gelecek.

ÜÇ TRANSFER DAHA YOLDA
Yeni sezon öncesi Trabzonspor, 3 ismi daha açıklamaya kararlı. Fırtına, Okay Yokuşlu, Muhammed Cham ve Paul Onuachu ile görüşmelerini bu hafta tamamlamayı hedefliyor.

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