Para değil heyecanı seçti

Fırtına, uzun uğraşlar sonucunda Atletico Madrid'de oynayan tecrübeli futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllığına anlaştı. Bugün Türkiye'ye gelecek olan yıldız futbolcunun, Arabistan'dan kendisine gelen teklifleri reddetmesi dikkat çekiyor. 33 yaşındaki oyuncunun, "Heyecan ve yarışmak istiyorum" diyerek tercihini Fırtına'dan yana kullandı. Ayrıca Savic, Abdullah Avcı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı'nın Savic'e, "Savunmadaki liderim sen olacaksın. Oyun aklına ve tecrübene ihtiyaç duyuyoruz" dediği öğrenildi. Karadağlı stoper, Atletico Madrid ile sezon başı kampına katıldığı için fiziksel olarak hazır bir şekilde Trabzon'a gelecek.

ÜÇ TRANSFER DAHA YOLDA

Yeni sezon öncesi Trabzonspor, 3 ismi daha açıklamaya kararlı. Fırtına, Okay Yokuşlu, Muhammed Cham ve Paul Onuachu ile görüşmelerini bu hafta tamamlamayı hedefliyor.