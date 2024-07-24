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Ayaklarımız yere sağlam basmalı

Fred, “Golleri takım halinde atar, takım halinde yeriz. 4 gol attık ama 3 gol yedik. İkinci maçta ayaklarımız yere sağlam basmalı” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Ayaklarımız yere sağlam basmalı

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Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden olan Fred, Lugano maçına 11'de başladı ve sahada 90 dakika kaldı. Mücadelenin ilk yarısında bir kez gole yaklaşan Brezilyalı futbolcu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Sambacı yıldız, "İlk resmi maçta galip gelmemiz güzel. Erken bir gol yedik ama sonrasında toparlandık. Geçen sezondan gelen bazı becerilerimizi kulladık ve golleri bulduk. Önemli bir takımız. Sezon boyuncu birbirimiz için oynamalıyız. Bugün 4 gol attık ama 3 gol yedik. Golleri takım halinde atar, takım halinde yeriz. İkinci maçta ayaklarımız yere sağlam basmalı. 1 gol avantajımız var. Taraftarlarımızın önünde daha iyi bir performans sergileyip turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

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