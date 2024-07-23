Wendel ile son hafta: Galatasaray’ın yıldız isimle ilgili planı değişti

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta sahaya transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler Wendel transferine çevrildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Sambacı ile ilgili planı belli oldu.

YENİ BİR GÖRÜŞME PLANI VAR

Sarı-Kırmızılılar, Zenit'in yıldız ismi için bu hafta yeni bir görüşme ayarlamayı planlıyor. Futbolcu ile bireysel görüşmelerde yol alan Galatasaray, Zenit'in peşinat ve yüksek bonservis inadını kırmaya çalışacak. Zenit, 20 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif bekliyor. Galatasaraylı kurmaylar ise 16 milyon Euro ve bonus şeklinde bir teklif yaptı. Cimbom, oyuncunun maliyetini istediği seviyeye çekip, transferi olumlu sonuçlandırmayı planlıyor. Ancak; Zenit'in inadı kırılmazsa, bu transfer rafa kaldırılacak.

70 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

2020'den beri Zenit'te oynayan Wendel'in 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada görev alabilen futbolcu, daha önce Sporting Lizbon ve Fluminense takımlarında top koşturdu. Kariyerinde şu ana kadar 260 karşılaşmaya çıkan Wendel, rakip ağlara 33 gol atarken ve 37 kez de gol pası vermeyi bildi.



SEZONA İYİ BAŞLADI

Wendel, Zenit ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sambacı, 2 maçta 1 gol, 4 asist üretti.