Trabzonspor, Hollandalı stoper Hoedt için geri sayıma geçti

Stopere 2 takviye birden yapmak isteyen Trabzonspor, bu transferi Macaristan kampına yetiştirememişti. Görüşmeleri hızlandıran Bordo-Mavili yönetim, Wesley Hoedt için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği, hem tecrübeli hem hava hakimiyeti yüksek hem de geriden oyun kurma becerisi üst düzey olan Hollandalı stoper ile kurulan temaslarda büyük oranda anlaşma sağlandı.

İlk etapta tecrübeli oyuncusunu satmak istemeyen Watford ise 1 sene kontratı kaldığı için Trabzonspor ile pazarlık masasına oturdu. Geride bıraktığımız sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen Hoedt, 44 maçta forma giyerken 3 gol atıp, 3 de asist üretti. Karadeniz ekibi, 1.93 boyundaki stoperin transferini hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Hoedt, Hollanda Milli Takımı'nda ise kariyeri boyunca 6 maçta görev aldı. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon Euro. Tecrübeli oyuncunun değeri 2018'de 15 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.