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Maaşlara enflasyon artışı

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ekonomistlerle yapılan ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42.95’e indi. Bu tahminin maaşlara nasıl yansıyacağı belli oldu.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Maaşlara enflasyon artışı

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Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Temmuz zammını birbiri ardına cebine koyarken, enflasyon tahminleriyle şimdiden Ocak artışları için ipucu geliyor. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.95'e geriledi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 çıkacak.

Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan ve bu ay kök aylıkları yüzde 24.73 artırılan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu tahmine göre 2025 yılına yüzde 14.60 maaş zammıyla başlayacak. Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için de ipucu veriyor.

FARK VAR MI?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memurların ve memur emeklilerinin maaşına Ocak'ta yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10'u aşarsa, aşan kısmı kadar da fark verilecek. Eğer 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.60 çıkarsa, memur emeklileri önümüzdeki Ocak ayında yüzde 4.18 enflasyon farkı alabilecek. Böylece yüzde 6'lık zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.43 çıkacak. Kesin zam oranı Ocak başında belli olacak.

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