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Jose Mourinho Hırvat yıldız Mateo Kovacic ile yakından ilgileniyor!

Portekizli hoca, Fenerbahçe’ye adım attığından beri ilk hedefi olan Manchester City’nin yıldızı Mateo Kovacic için yoğun uğraş veriyor. Mourinho, onu ikna etmek için her yolu deniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Jose Mourinho Hırvat yıldız Mateo Kovacic ile yakından ilgileniyor!

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Süper Lig'de şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte bombaları üst üste patlatmıştı. Kadrosuna ünlü isimleri katan Sarı- Lacivertliler yine ses getirecek bir transfer için şartlarını zorluyor. Fenerbahçe, Manchester City'nin 30 yaşındaki Hırvat orta sahası Mateo Kovacic'i renklerine katmak için yoğun uğraş veriyor.

Sadece yönetim bazında değil teknik direktör Jose Mourinho da bu transferin gerçekleşmesi için adeta gece-gündüz çalışıyor. Portekizli teknik adam göreve geldikten sonra transfer listesinin ilk sıralarında Kovacic yer alıyordu. Tecrübeli teknik adamın, Kovacic ile Haziran ayında Hırvatistan Milli Takım kampına gittiğinde de konuştuğu öğrenildi.

Yıldız oyuncuyla sürekli iletişim halinde olan Mourinho'nun Fenerbahçe'deki projelerinden bahsettiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun da bu projelerden oldukça etkilendiği öğrenildi. İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester City, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncusunu gelecek sezon başka bir takıma kiralamayı planlıyor. Almanya'da düzenlenen Euro 2024'te 3 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giyen Kovacic, toplamda ise 104 kez milli oldu. 5 kez de fileleri havalandırdı. Hırvat orta saha, 2023 yılında Chelsea'den City'ye 29.1 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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