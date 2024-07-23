El öpmeye gitti: Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk’u Trabzon’a götürdü!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın aşkını geçtiğimiz yaz ilk Takvim Gazetesi duyurmuştu. Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı tatil için geldiği Çeşme'de Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift, doludizgin giden birliktelikleriyle herkesi kıskandırmıştı. Bu yaz evlenmesi beklenen çiftten sürpriz bir hamle gelmişti. Yazıcı ve Pamuk herkesi şaşırtarak geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Hemen ardından ise Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin "Euro 2024" kadrosuna dahil edilmişti.

TRABZON ÇIKARMASI!

İddialara göre, İstanbul'da bir düğün yapmak isteyen çift, Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı bu durumu ertelemek zorunda kalmıştı. Pamuk ve Yazıcı çiftinin Avrupa Şampiyonası'nın bitmesiyle birlikte Türkiye'de bir düğün yapacakları da konuşuluyordu. Fransa'nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşi Pamuk'u da alıp Trabzon'daki baba evine gitti. El öpmeye giden ünlü Pamuk, burada Yazıcı ailesiyle güzel zaman geçirdi ve bol bol fotoğraf çektirdi.