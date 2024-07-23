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Birce Akalay korkuttu

Birce Akalay, önceki gece sevgilisiyle Hakan Kurtaş ile evinde birlikteyken acilen hastaneye gitti. Yer aldığı projede çekimler esnasında düşen Akalay, göğsünü zedeledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Birce Akalay korkuttu

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Birce Akalay, önceki gece sevgilisiyle Hakan Kurtaş ile evinde birlikteyken acilen hastaneye gitti. Yer aldığı projede çekimler esnasında düşen Akalay, göğsünü zedeledi. Ağrı yaşayan oyuncu, gece sevgilisi Kurtaş ile soluğu Maslak bir hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durum olmadığını tespit ettiren oyuncu, ardından doktorun kendisine yazdığı ilaçları almak için hastaneden ayrıldı. Akalay, muhabirlerin "Geçmiş olsun" cümleleri karşısında, "Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim" dedi.

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