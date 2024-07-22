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Yılan hikayesi: Galatasaray'da sağ bek transferinde işler yolunda gitmedi

Galatasaray’da sağ bek transferi adeta yılan hikayesine döndü. Rennes teknik direktörü Doue transferini son anda veto etti. G.Saray Yönetimi, masadan kalktı. Sağ bek transferi yine bitmedi. Rota yeniden Elias Jelert’e döndü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Yılan hikayesi: Galatasaray’da sağ bek transferinde işler yolunda gitmedi

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Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda harekete geçen ve yeni sezonda 5. yıldızı kovalayacak Galatasaray'da sağ bek transferinde işler adeta arap saçına döndü.

DOUE'DE HOCA PÜRÜZÜ
Bir süredir Fransız temsilcisi ile Rennes ile 21 yaşındaki sağ bek Guela Doue için görüşen Sarı-Kırmızılılar, transferi bitirme aşamasına geldi. Ancak; Rennes ekibinin teknik direktörü Stephan'ın kamp performansından memnun olduğu Doue'nin ayrılmasına engel olduğu ortaya çıktı. Fransızlar Guela Doue transferinde engel çıkarınca Galatasaray da masadan kalktı. Fransa'dan Strasbourg ve Monaco'nun genç yıldızın transfer için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.

B PLANI YİNE JELERT
Doue transferinden tamamen vazgeçen Galatasaraylı kurmayların, Danimarka ekibi Kopenhag'da oynayan Elias Jelert'i yeniden gündeme aldığı belirlendi. Aslan'ın, takımdan ayrı çalıştırılan ve 10 milyon Euro maliyeti olduğu belirtilen futbolcu için Kopenhag ile temas kurduğu ifade edildi. Galatasaray yönetiminin, acilen bu sorunu çözmek için yoğun uğraş verdiği ve transferi kısa sürede tamamlamak istediği gelen haberler arasında. Bilindiği gibi Aslan, yıldız futbolcuyla daha önce el sıkışmıştı.

DOUE ARTIK LİSTEMİZDE YOK
G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Doue artık listemizde yok. Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı. Büyük bir transfer listemiz yok. İki mevki için çalışma yapıyoruz. Önemli isimler var. Zenit, Wendel'i bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Süreçte negatif bir durum yok" dedi.

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