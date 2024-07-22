Wendel’de peşinat krizi

Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Zenit'te forma giyen Wendel'in transferini bitirmeye çalışıyor. Ancak; Sarı-Kırmızılılar'ın Rus ekibiyle yaptığı görüşmelerde peşinat engeline takıldığı belirlendi.

Galatasaray, 16 milyon Euro artı bonuslar önerirken, Zenit ise 20 milyon Euro ve bonuslar talebinde bulundu. Zenit'in paranın büyük bir bölümünü hemen istediği, Galatasaraylı kurmayların ise taksitlere yaymaya çalıştığı öğrenildi. Yıllık 4 milyon Euro'ya Cimbom'a olumlu cevap veren Wendel de kulüplerin anlaşmasını bekliyor. 26 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili önümüzdeki hafta somut gelişmelerin olabileceği ifade edildi.