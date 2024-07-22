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Isaksen sürprizi: Fenerbahçe Lazio'nun sağ kanat oyuncusu için harekete geçti

İtalyan medyasına göre Sarı-Lacivertliler, Lazio’nun 23 yaşındaki sağ kanadı Gustav Isaksen’i transfer etmek istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Isaksen sürprizi: Fenerbahçe Lazio’nun sağ kanat oyuncusu için harekete geçti

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Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, vitesi bir an olsun düşürmüyor. Yaz transfer sezonunda önemli isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, yıldız bir oyuncu için daha girişimlerini sürdürüyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre Fenerbahçe, Lazio'nun sağ kanadı Gustav Isaksen'in peşinde. Hatta bazı kaynaklar Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla anlaştığını iddia ediyor. Kanarya'nın Serie A'da Lazio forması giyen Danimarkalı yıldız kanat ve forvet oyuncusu için uzun süredir girişimde bulunduğu da haberde yer aldı.

FORVET DE OYNAYABİLİYOR
2001 doğumlu olan Isaksen, Lazio'da kanat oynarken, Danimarka Milli Takımı'nda ise forvet oynayabiliyor. Lazio'nun 12 milyon Euro civarında bonservis beklediği oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 40 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, 3 gol atıp, 4 asist yaparak beklentileri karşılayamamıştı. Danimarka Milli Takımı ile da 1 maç oynayan yıldız adayı oyuncu Mourinho ile eski günlerine dönmek istiyor. Isaksen, geçtiğimiz yıl Midtjylland'tan Lazio'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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