Özgür Özel’e CHP’den ilk tepki: Bu fikir değil koltuk ayrışması

Sarı, Özel cephesinin parti içindeki mücadeleyi sürdürmek yerine farklı bir siyasi yapıya yöneldiğini belirterek , "Bunun açık bir biçimde CHP'yi bölmek olduğu anlaşılır. Ama biz CHP'nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunun için sonuna kadar çalışacağız" dedi.

"Parti içinde bir siyasal mücadele yapılması gerekirken partinin dışına çıkmak ve parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce parti bölmek anlamına gelmektedir. Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz."

Özel ve beraberindeki isimlere sorunların CHP çatısı altında çözülmesi yönünde çağrılar yaptıklarını ancak karşılık alamadıklarını belirten Sarı, yeni parti hamlesinin CHP'yi bölmeye yönelik olduğunu savundu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi grubunda gerçekleştirilen toplantı çok talihsiz bir toplantı olmuştur. Belki de Türkiye tarihinde ilk olmuştur. Bir siyasal partinin grup toplantısında başka bir siyasal partinin kurulacağının açıklanması çok ironik bir durumdur. Dolayısıyla hiç etik olmamıştır."

Özgür Özel'in yeni parti çıkışını sert sözlerle eleştiren Sarı, yaşananların Türkiye siyasi tarihinde benzeri az görülen bir durum olduğunu söyledi.

Sarı, CHP'nin Meclis grubunda başka bir siyasi partinin kuruluşunun duyurulmasını "talihsiz" , "ironik" ve "etik dışı" olarak değerlendirdi.

"CHP'DEN HANGİ FİKİRLE AYRILIYORLAR?"

Müslim Sarı, yeni parti kurma kararı alan isimlerle CHP arasında herhangi bir ideolojik veya programatik ayrılık bulunmadığını söyledi.

Özel ve beraberindeki isimlere "CHP'nin fikriyatından ne şekilde ayrılmaktadırlar?" sorusunu yönelten Sarı, yeni oluşumun farklı bir siyasi düşünce veya program ortaya koyamadığını savundu.

Sarı, şunları kaydetti:

"CHP'nin bugün savunmuş olduğu düşünce ve fikir temelinden hangi biçimde ayrı düşmektedirler ki bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıkmaktadırlar? Çok açık olan şey şudur: Hiçbir fikirsel ayrılığımız yoktur. CHP'nin programları ortadadır."

"KENDİLERİNE KOLTUK ARAMAKTADIRLAR"

Yeni parti kararının fikirsel değil kişisel bir ayrışmaya dayandığını ileri süren Sarı, Özel ve beraberindeki isimlerin makam arayışında olduğunu söyledi.

Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu programlara rağmen arkadaşlarımızın herhangi bir fikir üretmeden bir siyasal partiye doğru yelken açmış olmalarının tek açıklaması vardır. Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Dolayısıyla bu bir kişi ayrışmasıdır. Bu bir fikir ayrışması değildir. Bu bir parti ayrışması değildir."

Sarı'nın "fikir değil koltuk ayrışması" sözleri, Özgür Özel'in yeni parti hamlesine CHP içinden yöneltilen en sert eleştirilerden biri oldu.