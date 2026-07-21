Özgür Özel’e CHP’den ilk tepki: Bu fikir değil koltuk ayrışması
Özgür Özel’in CHP Grup Toplantısı’nda “Yeni partimizi kuruyoruz” sözleriyle duyurduğu kopuş kararına CHP’den ilk sert tepki geldi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, başka bir siyasi partinin CHP grup kürsüsünden ilan edilmesini “talihsiz ve etik dışı” olarak nitelendirdi. Özel ve beraberindeki isimlerin CHP ile fikir ayrılığı bulunmadığını savunan Sarı, “Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Bu bir kişi ayrışmasıdır” dedi.
Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından CHP içinden ilk kapsamlı tepki Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
Sarı, CHP'nin Meclis grubunda başka bir siyasi partinin kuruluşunun duyurulmasını "talihsiz", "ironik" ve "etik dışı" olarak değerlendirdi.
"CHP GRUBUNDA BAŞKA PARTİ İLANI ETİK DEĞİL"
Özgür Özel'in yeni parti çıkışını sert sözlerle eleştiren Sarı, yaşananların Türkiye siyasi tarihinde benzeri az görülen bir durum olduğunu söyledi.
Sarı, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi grubunda gerçekleştirilen toplantı çok talihsiz bir toplantı olmuştur. Belki de Türkiye tarihinde ilk olmuştur. Bir siyasal partinin grup toplantısında başka bir siyasal partinin kurulacağının açıklanması çok ironik bir durumdur. Dolayısıyla hiç etik olmamıştır."
CHP içindeki siyasi mücadelenin parti organları ve meşru zeminler içerisinde yürütülmesi gerektiğini belirten Sarı, mücadelenin parti dışına taşınmasının doğrudan bölünme anlamına geldiğini söyledi.
"BU AÇIK BİR BİÇİMDE CHP'Yİ BÖLMEKTİR"
Özel ve beraberindeki isimlere sorunların CHP çatısı altında çözülmesi yönünde çağrılar yaptıklarını ancak karşılık alamadıklarını belirten Sarı, yeni parti hamlesinin CHP'yi bölmeye yönelik olduğunu savundu.
Sarı, şöyle konuştu:
"Parti içinde bir siyasal mücadele yapılması gerekirken partinin dışına çıkmak ve parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce parti bölmek anlamına gelmektedir. Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz."
Sarı, Özel cephesinin parti içindeki mücadeleyi sürdürmek yerine farklı bir siyasi yapıya yöneldiğini belirterek, "Bunun açık bir biçimde CHP'yi bölmek olduğu anlaşılır. Ama biz CHP'nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunun için sonuna kadar çalışacağız" dedi.
"CHP'DEN HANGİ FİKİRLE AYRILIYORLAR?"
Müslim Sarı, yeni parti kurma kararı alan isimlerle CHP arasında herhangi bir ideolojik veya programatik ayrılık bulunmadığını söyledi.
Özel ve beraberindeki isimlere "CHP'nin fikriyatından ne şekilde ayrılmaktadırlar?" sorusunu yönelten Sarı, yeni oluşumun farklı bir siyasi düşünce veya program ortaya koyamadığını savundu.
Sarı, şunları kaydetti:
"CHP'nin bugün savunmuş olduğu düşünce ve fikir temelinden hangi biçimde ayrı düşmektedirler ki bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıkmaktadırlar? Çok açık olan şey şudur: Hiçbir fikirsel ayrılığımız yoktur. CHP'nin programları ortadadır."
"KENDİLERİNE KOLTUK ARAMAKTADIRLAR"
Yeni parti kararının fikirsel değil kişisel bir ayrışmaya dayandığını ileri süren Sarı, Özel ve beraberindeki isimlerin makam arayışında olduğunu söyledi.
Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu programlara rağmen arkadaşlarımızın herhangi bir fikir üretmeden bir siyasal partiye doğru yelken açmış olmalarının tek açıklaması vardır. Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Dolayısıyla bu bir kişi ayrışmasıdır. Bu bir fikir ayrışması değildir. Bu bir parti ayrışması değildir."
Sarı'nın "fikir değil koltuk ayrışması" sözleri, Özgür Özel'in yeni parti hamlesine CHP içinden yöneltilen en sert eleştirilerden biri oldu.
GÜRSEL TEKİN'DEN "YÜK HAFİFLEDİ" GÖNDERMESİ
Özgür Özel'in yeni parti kurma kararına CHP'nin eski yöneticilerinden Gürsel Tekin de isim vermeden tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, parti içindeki ayrılığı kayıp olarak görmediğini belirterek, "Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri..." ifadelerini kullandı.
MİLLETVEKİLLERİNE "SİYASİ MACERA" UYARISI
Özgür Özel'in konuşmasını 80'in üzerinde milletvekilinin salonda takip etmesi ve bu isimlerin CHP'den istifa edeceği iddiaları da Müslim Sarı'ya soruldu.
Toplantıya katılan her milletvekilinin partiden ayrılacağı sonucuna varılamayacağını belirten Sarı, istifa aşamasında birçok ismin kararını yeniden değerlendirebileceğini söyledi.
Sarı, milletvekillerine şu çağrıda bulundu:
"Birlikte siyaset yaptığımız milletvekili arkadaşlarımızın nereye gideceği belli olmayan bir siyasal maceranın içinde olmamaları gerektiğini salık veriyorum. Onlar da bu değerlendirmeyi kendi iç dünyalarında yapacaktır."
ÖZEL YENİ PARTİYİ CHP GRUBUNDA İLAN ETTİ
Müslim Sarı'nın tepkisine neden olan açıklama, Özgür Özel'in TBMM'de düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nda geldi.
Konuşmasına "vakti gelmiş bir vedanın hüznünü" taşıdığını söyleyerek başlayan Özel, milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi parti kuracaklarını şu sözlerle duyurdu:
"Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz."
Kuracakları partinin TBMM'de ana muhalefet partisi olacağını ileri süren Özel, "Partinin adı ve logosu değişir" sözleriyle CHP'nin siyasi mirasının kendileriyle birlikte devam edeceğini savundu.
YENİ PARTİ AÇIKLAMASININ ARDINDAN İLK İSTİFA
Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP'de ilk üst düzey istifa da geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Bakan, CHP'nin ilke ve değerlerini yeni partide sürdüreceklerini savunarak Özgür Özel liderliğinde kurulacak siyasi yapıda yer alacağını duyurdu.
Bakan'ın istifası, Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP'de yaşanan ilk üst düzey ayrılık oldu.