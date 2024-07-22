Eda Erdem: Hayal ettiğimiz turnuvaya gidiyoruz

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız, düzenlenen medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi. Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü hayal ettiğimiz turnuvaya gidiyoruz. Zorlu bir turnuva olduğunun farkındayız. Sadece voleybolda değil, tüm Türkiye kafilesi olarak çok fazla madalyayı ve başarıyı ülkemize getireceğimize inanıyoruz. Türk halkından her zaman olduğu gibi desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

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