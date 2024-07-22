Cihan Çanak: Forma giymeyi çok istiyorum

Trabzonspor'un 19 yaşındaki yeni transferi Cihan Çanak, Ruzomberok ile oynayacakları maça kilitlendiklerini söylerken, sezonun ilk maçının önemine dikkat çekti. Bordo- Mavili takıma katıldığı ilk günden itibaren performansıyla dikkat çeken oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözdelerinden olmuştu. Cihan, "Sezonun ilk maçı hem benim hem takımım için çok önemli. İyi başlayıp iyi devam etmek dileğim. Yeni sezon öncesi yaptığımız hazırlıklar çok güzel geçti ve şimdi karşılığını almak istiyoruz. Ruzomberok karşısında ilk maçta avantajlı skor almalıyız" dedi.

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