PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cihan Çanak: Forma giymeyi çok istiyorum

Fırtına’nın yeni transferi Cihan Çanak: Ruzomberok maçında forma giymek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Sezonun ilk maçından güzel bir sonuçla ayrılmalıyız.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Cihan Çanak: Forma giymeyi çok istiyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un 19 yaşındaki yeni transferi Cihan Çanak, Ruzomberok ile oynayacakları maça kilitlendiklerini söylerken, sezonun ilk maçının önemine dikkat çekti. Bordo- Mavili takıma katıldığı ilk günden itibaren performansıyla dikkat çeken oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözdelerinden olmuştu. Cihan, "Sezonun ilk maçı hem benim hem takımım için çok önemli. İyi başlayıp iyi devam etmek dileğim. Yeni sezon öncesi yaptığımız hazırlıklar çok güzel geçti ve şimdi karşılığını almak istiyoruz. Ruzomberok karşısında ilk maçta avantajlı skor almalıyız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli zammı bu hafta tamam: 12.500 TL yasası Genel Kurul’da! Kime, ne kadar fark yatırılacak?
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu! Gözler Kamala Harris’e çevirildi! Listede kimler var? | Trump’tan ilk sözler...
Evlenenlere en az 75 bin TL: Çeyiz desteği arttı! Nasıl alınacak? Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri’nden sert tepki
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...
Gözler Kamala Harris’e çevrildi! ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Türk düşmanı mı?
Başkan Erdoğan’ın KKTC’de deniz üssü resti Atina’da paniğe yol açtı! Dendias bahane: Yunan basını Turkuvaz Medya’yı da hedef gösterdi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Neredeyse tüm joker haklarını kullandı: Yeşilçam sorusunda fena gümledi!
Galatasaray’dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!
Ünlü oyuncu Özge Özacar gönlünü iş insanı Oğuz Özmen’e kaptırdı! Sevgilisini öpücüklere boğdu
İstanbul Aydos Ormanı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi! Çok sayıda ekip bölgede
Galatasaray’a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...
Başkan Erdoğan’dan KKTC dönüşü ’doğal gaz gemisi’ müjdesi: Adeta bir üs gibi | Miçotakis’e Dendias’a haddini bildir uyarısı
SON DAKİKA